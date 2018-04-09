Археологические предметы из новых поступлений представлены на выставке в Мурманском областном краеведческом музее

10 апреля в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу передвижная мини-выставка «Из новых поступлений археологических предметов». Выставка знакомит посетителей с новыми археологическими коллекциями, поступившими в фонды музея в 2015-2016 гг. Они были переданы Кольской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН и Северокарельской археологической экспедицией Национального музея Республики Карелия.

Одна из коллекций – орудия охоты и предметы искусства неолита и раннего металла, исследованные на памятниках северо-восточного побережья Кольского полуострова («Ивановский маяк», «Песканец», «Харловка»). Эти предметы знакомят с занятиями древнего населения, искусством и религиозными представлениями.

Уникальные предметы могильника «Кузомень-I» XII в. – одного из немногих памятников раннего средневековья в регионе – иллюстрируют погребальную культуру населения юго-востока Кольского полуострова.

Около Никольской церкви села Варзуга был обнаружен другой археологический объект – погребения, относящиеся к рубежу XIV-XV и XVIII вв. В них сохранились уникальные находки из органики: погребальная кожаная обувь, фрагмент плетеного изделия из бересты или лыка и остатки текстиля.

Материалы раскопок на месте церкви Рождества Пречистой Богородицы в Кандалакше датируются XVII – началом XX вв. и содержат строительно-крепежный инвентарь из железа, керамические фрагменты, слюдяные оконницы.

Представленные артефакты освещают различные стороны повседневной жизни населения Кольского Севера на протяжении его тысячелетней истории.

Выставка работает до 10 мая.