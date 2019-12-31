«Аркатик-ТВ» в 2019 году - 10594 новостей, или Россияне подводят личные итоги уходящего года

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по заказу «Forbes» выяснил, собираются ли россияне подводить личные итоги 2019 года и какие сферы жизни они планируют анализировать. Оказалось, что 57% россиян планируют подведение личных итогов уходящего года: 32% сделают это мысленно или устно, 22% сохранят запись в личных архивах, 1% выпустит пост в соцсети, 2% подведут личные итоги года в ином виде.

32% респондентов не планируют подводить итоги года.

Женщины более склонны к подведению итогов, нежели мужчины: 61% против 54%. Среди различных составляющих личной жизни при подведении итогов года россияне чаще всего анализируют свои доходы (63%), саморазвитие (51%), карьерный рост и здоровье (по 48%). Свои взаимоотношения с детьми в конце года будут оценивать 36%. Сферу отношений и образования - по 33%. Каждый четвертый подведёт итог выполненных за год проектов. Хобби и путешествия за год подсчитают по 22%. О роли спорта в своей жизни будут размышлять 19%, о религии и духовном росте - 9%.

Чем старше респонденты, тем чаще они анализируют итоги года в таких сферах как финансы и здоровье. Молодёжь чаще размышляет о саморазвитии, образовании, карьере, отношениях, хобби и спорте.

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