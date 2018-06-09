Арктическая бригада Северного флота открыла летний лагерь для юнармейцев Мурманской области

Сегодня на базе отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота в районе посёлка Алакуртти начался четырёхдневный лагерный сбор для юнармейцев Кольского Заполярья.

Палаточный городок, рассчитанный на 100 человек, был разбит военнослужащими бригады на прошлой неделе и подготовлен к пребыванию школьников от 8 до 16 лет. Юнармейцы будут выполнять мероприятия в соответствии с распорядком дня, почти таким же, как и у арктических мотострелков – с ранним подъёмом, утренней физической зарядкой и вечерней поверкой. Питание организовано на полевой кухне.

На базе арктической бригады школьники пройдут начальную военную подготовку. С ними будут проведены занятия по физической, строевой, огневой и тактической подготовке. По завершении летнего лагеря юнармейцы сдадут зачёты по пройденному материалу и нормативы комплекса ГТО.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках летнего лагеря, который впервые проводится на базе арктической бригады Северного флота, состоится восьмая военно-спортивная игра «Дозор-2018». Ранее это мероприятие проводилось с участием детско-юношеских военно-патриотических клубов Мурманской области. Сегодня подавляющее большинство участников «Дозора» - представители юнармейского движения. В рамках этой игры состоятся различные военно-спортивные конкурсы практической направленности в том числе марш-бросок на расстояние до 10 километров и ориентирование на незнакомой местности. Участники, показавшие наилучшие результаты в личном первенстве, прошедшие огненно-штурмовою полосу препятствий и учебный бой с инструктором получат нагрудный знак «Юнармия «Спецназ Заполярья».

Завершение летнего лагеря юнармейцев и награждение участников состоится 12 июня - в День России.