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Мурманская область. Арктика28.06.18 10:10

Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена

Экспедиционный отряд Северного флота, совершающий рейд по маршрутам первых пересечений Южного острова архипелага Новая Земля прибыл в посёлок Рогачёво, из которого три с лишним недели назад он отправился в путь. Первая, сухопутная, часть комплексной экспедиции успешно завершена.

Впервые подразделение береговых войск Северного флота на штатных двухзвенных вездеходах «Витязь» выполнило задачу там, где ранее только первопроходцы XIX века сумели пересечь Южный остров на лёгких собачьих упряжках. Военнослужащие преодолели около 900 километров в тяжелейших условиях арктического бездорожья. Они пересекли остров вдоль и поперёк от Карского до Баренцева моря, достигли самой северной точки своего маршрута – пролива Маточкин Шар, а также обследовали исторические места стоянок и зимовья первопроходцев Новой Земли.

Как сообщает пресс-служба СФ,  современным покорителям новоземельской целины пришли на помощь новые технологии. Максимально облегчить условия перехода помогло 3D моделирование маршрута движения с использованием пакета прикладных программ, поступающих на снабжения геоинформационных систем. Маршрут выбирался таким образом, чтобы свести к минимуму резкие перепады высот, а также форсирования рек в каньонах.

Одним из условий экспедиции стала её максимальная экологичность. Весь мусор с мест привала североморцы увозили с собой для дальнейшей утилизации. Во время переходов по маршруту удалось избежать опасных встреч с белым медведем. На ночлег военнослужащие располагались внутри вездеходов, питались индивидуальными рационами, которых было взято с двойным резервом. В походных условиях несколько раз была организована баня в палатке.

Большую помощь в организации и обеспечении экспедиции североморцам оказали Русское географическое общество и военнослужащие Центрального Полигона Российской Федерации. В одной из воинских частей Полигона, расположенной возле пролива Маточкин Шар, состоялся самый северный в нашей стране товарищеский футбольный матч, который военнослужащие провели в поддержку сборной России по футболу на Чемпионате мира. Со счётом 4-2 победу одержала команда Северного флота.

В ближайшее время военнослужащие и техника будут перебазированы с Новой Земли на Кольский полуостров самолётами военно-транспортной авиации. На этой неделе завершится этап непосредственной подготовки второго отряда Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Новая Земля. Его основу составляют представители соединения спасательных судов Северного флота, которые повторят морские маршруты первых исследователей Новой Земли.

 

Комментарии

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№ 128.06.18 10:19 - МестныйКруто! Молодцы североморцы!
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Последние комментарии

Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
Комментарий к новости:Арктическая экспедиция Северного флота по острову Южный архипелага Новая Земля успешно завершена
Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
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