Арктическая группировка Северного флота прибыла к острову Котельный в море Лаптевых

Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота, входящие в арктическую группировку, прибыли к острову Котельный архипелага Новосибирские острова. В море Лаптевых экипажи кораблей и судов обеспечат проведение тактических учений, а также проведут ряд общекорабельных мероприятий боевой подготовки.

Накануне отряд во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» успешно преодолел ледовоопасные районы Восточно-Сибирского моря, а также пролив Санникова в сопровождении атомного ледокола «Вайгач».

Ледовую разведку по маршруту выполнял экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков». Вертолётчики передавали информацию о ледовой обстановке и рекомендовали безопасное направление для движения группировки.

Как сообщает пресс-служба СФ, благодаря правильно проложенному курсу с учётом гидрометеорологических прогнозов и данных ледовой разведки, плавание кораблей и судов в основном проходило по открытой воде в безопасных условиях навигации.

Всего за время арктического дальнего похода корабли и суда Северного флота прошли более семи тысяч миль.