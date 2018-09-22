Арктическая группировка Северного флота вошла в Восточно-Сибирское море в сложной ледовой обстановке

Корабли и суда арктической группировки Северного флота, которой руководит командующий Кольской флотилией вице-адмирал Олег Голубев с борта флагманского корабля – БПК «Вице-адмирал Кулаков», вошли в Восточно-Сибирское море.

Отряд следует по маршруту Северного морского пути в западном направлении в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» госкорпорации «Росатом». Плавание проходит в сложной ледовой обстановке. В Чукотском и Восточно-Сибирском морях начинается процесс ледообразовния.

Корабли и суда идут кильватерным строем. За ледоколом «Вайгач» следует большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», затем – большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский». За боевыми кораблями идут суда обеспечения.

Две недели назад отряд Северного флота проходил на восток в сопровождении атомного ледокола «50 лет Победы». В Восточно-Сибирском море североморцы встретились с учебным кораблём «Перекоп», проход которого обеспечивал ледокол «Вайгач».

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время корабли и суда следуют в море Лаптевых к острову Котельный (архипелаг Новосибирские острова), где находится военная база «Северный клевер». Там экипажи кораблей, личный состав арктической бригады и морской пехоты примут участие в очередном тактическом учении оборонительной направленности.

В дальнем походе корабли и суда арктической группировки Северного флота находятся с 8 августа. За время плавания они прошли более 6 тысяч морских миль, приняли участие в маневрах «Восток-2018», совершили высадки морского десанта на побережье Чукотки в Беринговом и Чукотском морях, провели ряд учений по противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороне и по оказанию помощи потерпевшему бедствие судну.