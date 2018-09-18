Арктическая группировка Северного флота завершила учения на Чукотке

Силы арктической группировки Северного флота завершили выполнение оперативной и боевой подготовки в районе порта Эгвекинот на Чукотке, корабли взяли курс на Берингов пролив.

Сегодня утром отряд боевых кораблей во главе с флагманом - большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» покинул рейд чукотского порта Эгвекинот и взял курс на Берингов пролив.

Как сообщает пресс-служба СФ, личный состав и техника подразделений морской пехоты и арктической мотострелковой бригады после проведения двухсторонних тактических учений на побережье Берингова моря совершили погрузку на большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский».

Накануне североморцы организовали культурно-массовые мероприятия для жителей поселка Эгвекинот. Для показа гражданскому населению был открыт большой десантный корабль «Кондопога». На его борту моряки развернули выставку современного сухопутного и военно-морского вооружения, снаряжения и экипировки.

На центральной площади поселка была организована выставка авиационно-спасательного оборудования на базе поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС. Также перед жителями Эгвекинота выступил вокально-инструментальный ансамбль бригады десантных кораблей Северного флота.