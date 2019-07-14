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Мурманская область. Арктика14.07.19 07:30

Арктическая кухня может стать драйвом экономики региона

На V Арктическом фестивале «Териберка», который вчера открылся в одноимённом посёлке, предприняли попытку сделать арктическую кухню брендом, притягивающим туристов в Мурманскую область. Специалисты считают, что продвижение бренда Арктической кухни даст дополнительный рост экономике региона, в первую очередь, малому и среднему бизнесу.

Центральной площадкой юбилейного фестиваля стала гастрономическая площадка «Вкус Арктики». Её организовали участники проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России». Гостям фестиваля удалось принять участие в дегустации блюд северной кухни на мобильном фудкорте, в работе которого были задействованы восемь фудтраков, две автолавки и один автодом.

Участники региональной команды проекта «Гастрономическая карта России» – повара ресторанов Териберки, Мурманска, Апатитов, Кировска и Полярных Зорь – представили оригинальные прочтения блюд с использованием локальных продуктов в формате «one-hand-food», т.е. умещающиеся в одной руке: сырные вафли с копченой олениной, свежий гребешок с соусом из морошки и можжевеловых ягод, чипсы из ягеля, шашлык из зубатки, сорбет из северных ягод и другие.

В рамках праздника состоялось открытие Международной лаборатории арктической/северной кухни «Вкус Арктики». На ней именитые российские и скандинавские шеф-повара разработывали авторские варианты приготовления блюд из местных продуктов. Участники лаборатории  использовали для своих блюд продукты Баренцева моря – треску, камбалу, лосося, зубатку, гребешки, горбушу, окуня и морского ежа – и тундры: мясо оленя, северные ягоды и ягель. Кроме того, в рамках фестиваля именитые гости провели серию мастер-классов и обсудили с представителями сферы гостеприимства Мурманской области вопросы разработки гастрономических брендов.

Помимо кулинарной для гостей «Териберки» были подготовлены ещё несколько десятков площадок: в Доме культуры и на площадке перед ним, а также на териберском пляже прошли  культурные и спортивно-развлекательные мероприятия, флешмобы, конкурсы и творческие мастер-классы, была организована демонстрация документальных, художественных и анимационных фильмов из коллекции международного кинофестиваля «Северный характер».

В лучших традициях летних фестивалей в режиме нон-стоп звучала музыка в исполнении заполярных, столичных и норвежских музыкантов.

‪14 июля фестиваль продолжит работу с 10 часов.

 

 

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