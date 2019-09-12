Арктические базы Северного флота пополнили запасы продовольствия

Действующий в интересах Северного флота теплоход «Вячеслав Анисимов» доставил из Архангельска на остров Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых более 100 тонн продовольствия и вещевого имущества для военнослужащих тактической группы Северного флота, несущих службу на военной базе «Северный клевер».

Судно приступило к разгрузке у побережья острова в заливе Стахановцев Арктики. После передачи груза на Котельный теплоход доставит стройматериалы для военного городка Тикси соединения противовоздушной обороны Северного флота на побережье Якутии.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее теплоход «Вячеслав Анисимов» доставил более 179 тонн продовольствия на базу «Арктический трилистник», расположенную на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, и на остров Средний архипелага Северная Земля, где также несут вахту военнослужащие Северного флота.