Мурманская область. Арктика08.06.17 16:02
«Арктические экспедиции атомных ледоколов на Северный полюс» - в Мурманске проводится гашение спецштемпелем
С 8 июня в отделении почтовой связи Мурманск 183038 проходит гашение специальным штемпелем, который был выпущен по заказу Мурманского филиала «Почты России» и «Росатомфлота».
На оттиске штемпеля изображен ледокол во льдах. Памятный спецштемпель был изготовлен к годовщине достижения северного полюса атомными ледоколами Арктика, Сибирь и Россия. Дата проставления штемпеля регулируется.
Северяне, филателисты и гости Кольского края могут посетить почтовое отделение и поставить оттиск памятного коллекционного штемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей.
Спецгашение можно произвести во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82а.
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