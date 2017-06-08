«Арктические экспедиции атомных ледоколов на Северный полюс» - в Мурманске проводится гашение спецштемпелем

С 8 июня в отделении почтовой связи Мурманск 183038 проходит гашение специальным штемпелем, который был выпущен по заказу Мурманского филиала «Почты России» и «Росатомфлота».

На оттиске штемпеля изображен ледокол во льдах. Памятный спецштемпель был изготовлен к годовщине достижения северного полюса атомными ледоколами Арктика, Сибирь и Россия. Дата проставления штемпеля регулируется.

Северяне, филателисты и гости Кольского края могут посетить почтовое отделение и поставить оттиск памятного коллекционного штемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей.

Спецгашение можно произвести во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82а.