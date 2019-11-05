Арктические игры - для студентов Заполярья

Арктические игры среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на этой неделе пройдут уже в 5 раз. Одновременно с Арктическими играми студенты будут соревноваться в многоборье ГТО и легкоатлетическом двоеборье в рамках 56 Спартакиады студентов ПОО и ООВО Мурманской области.

В Арктических играх и Спартакиаде принимают участие команды ПОО и ОВОО в составе 10-14 юношей и 10-14 девушек в возрасте от 16 до 29 лет (ПОО) и 18-29 лет (ОВОО).

6 ноября студенты примут участие в выполнении первого испытания - плавание на 50 метров вольным стилем в Центральном плавательном бассейне Мурманска.

7 ноября (Легкоатлетический манеж) - бег на 100 метров, отжимания, прыжки в длину, поднимания туловища из положения лежа, подтягивания и наклоны вперед.

8 ноября (Легкоатлетический манеж) состоится заключительный день соревнований, где участникам предстоит пробежать 2000-и и 3000 метров, после чего, в 16.30 состоится церемония награждения победителей и призеров Арктических игр и Спартакиады.