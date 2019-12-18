Арктические льготы, предусмотренные для четырёх групп инвестпроектов, могут запустить с июля 2020 года - Минвостокразвития

Минвостокразвития рассчитывает, что пакет законопроектов по развитию Арктики заработает в июле 2020 года, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков в ходе заседания госкомиссии по Арктике. «Вчера весь пакет законопроектов поступил в государственно-правовое управление президента. Ожидаем одобрения до 17 января, надеемся, что до 6 февраля этот пакет поступит в Госдуму», - сказал Крутиков.

«Надеемся, что удастся принять пакет документов в ускоренном режиме. Рассчитываем, что пакет документов по развитию Арктики начнёт работать в июле 2020 года», - отметил он.

Согласно предложения Минвостокразвития: поддержка осуществляется на всей территории Арктической зоны (никакие отдельные территории развития или экономические зоны не создаются), льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, их максимальный объём - не больше 25% от осуществленных инвестиций. Минимальная сумма, которую должен вложить инвестор в проект - 10 млн рублей.

Все арктические льготы предусмотрены для четырёх групп инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство СПГ - теперь туда же включат газохимию, а также прочие проекты. Для всех категорий инвестпроектов субъекты РФ получают право снижать до нуля региональные части земельного налога, а также налоги на прибыль и имущество.

Льготы первой группе проектов, связанных с добычей углеводородов на шельфе, будут предоставлены по аналогии с действующими условиями налогообложения для 4-й категории новых морских месторождений: НДПИ - 5% для нефти и 1% для газа в течение 15 лет промышленной добычи. Ко второму чтению эта группа проектов может получить инвестиционные налоговые вычеты из федеральной части налога на прибыль в размере 50% расходов на поиск, оценку и разведку углеводородов.

Вторая группа касается мер поддержки газохимических и СПГ-проектов. Здесь ведомства решили распространить льготы, предоставленные «НОВАТЭКу» при строительстве «Ямал СПГ», на другие подобные проекты в регионе. Так, для СПГ-производств планируется предусмотреть нулевую ставку НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии продукта. Ранее Трутнев рассказывал о потенциальной заинтересованности компаний по созданию в Арктике газохимических производств.

Третья группа - льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях - это преимущественно новые участки «Роснефти» в Красноярском крае, а также СП с британской ВР «Ермак» и проект «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова - Пайяха, объединенные проектом «Восток Ойл». Это новая 5-я категория месторождения в рамках НДД, она включает нулевой НДПИ в течение первых 12 лет промышленной добычи, начиная с 13-го года и по 17-й поэтапный вход на полную ставку НДПИ, предусмотренную для режима НДД. Для проектов на Таймыре: налоговый вычет из НДПИ Ванкорского кластера (в части, превышающей базовые нефтегазовые доходы бюджета, то есть в 60-70 млн рублей в год.

Для компаний, реализующих проекты, не связанные с добычей углеводородов, министерства согласовали снижение ставки страховых взносов с текущих 30% до 7,6%, федеральную часть налога на прибыль в течение 10 лет планируется сделать нулевой. Для компаний, которые добывают твёрдые полезные ископаемые, предусмотрен инвестиционный вычет из НДПИ в размере понесенных расходов на строительство инфраструктуры, но не более чем 50% от суммы НДПИ, подлежащей выплате, пишет finmarket.ru.