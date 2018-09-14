Арктические мотострелки Северного флота пересекли Чукотский полуостров на штатной технике

Подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота, принимающие участие в манёврах войск (сил) «Восток-2018», совершили марш по территории Чукотского полуострова от берега Северного Ледовитого океана до Тихоокеанского побережья на штатной технике, предназначенной для действий в условиях Крайнего Севера.

Марш был выполнен по маршруту мыс Ванкарем – посёлок Эгвекинот на расстояние более 270 километров по бездорожью на двухзвенных снегоболотоходах ДТ-10П в течение двух суток.

В ходе марша военнослужащими Северного флота отрабатывалась тактика рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника.

На отдельных этапах марша были выполнены боевые стрельбы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по подготовленным мишенным позициям.

Силы Северного флота принимают участие в манёврах войск (сил) «Восток-2018» на северо-восточном направлении в составе арктической группировки. Для участия в манёврах «Восток-2018» подразделения арктической мотострелковой бригады в составе отряда боевых кораблей совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути. За время похода с 8 августа корабли и суда прошли более 4000 морских миль и выполнили задачи нескольких тактических учений в Арктике.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».

К ним привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы (войска) Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, задействовано более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.