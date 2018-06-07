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Мурманская область. Арктика07.06.18 08:10

«Арктические» мотострелки Северного флота приступили к активной боевой учебе на полигонах в Заполярье

Военнослужащие арктического мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота приступили к активной фазе боевой учебы на заполярных полигонах, расположенных на севере Мурманской области. В полевых занятиях принимают участие мотострелковые подразделения, снайперы, а также войсковые разведчики.

Как сообщает пресс-служба СФ, в процессе проведения тренировок особое внимание уделяется отработке слаженности боевых расчётов, совершенствуются практические навыки командиров в управлении подразделениями в различных видах боя, в том числе – при ведении обороны морского побережья. На полигонах военнослужащие всех категорий приступили к совершенствованию полевой выучки, навыков использования находящейся на вооружении соединения техники.

«Арктические» мотострелки отрабатывают ведение стрельбы из штатного вооружения многоцелевых легкобронированных гусеничных тягачей МТЛБ-В – крупнокалиберного 12,7 мм пулемёта «Корд» – в движении по различным видам мишеней. Боевое упражнение выполняется в три этапа. Сначала необходимо подавить огневую точку, затем уничтожить артиллерийский расчёт и поразить легкобронированную технику условного противника.

В подготовке арктических подразделений особое внимание уделяется отработке навыков ведения боевых действия при поддержке боевых машин. Опытом управления и стрельбы из многоцелевых легкобронированных гусеничных тягачей МТЛБ-В обладают не только стрелки и механики-водители, но и младшие командиры, а также все офицеры батальонов, в которых МТЛБ-В стоит на вооружении.

«Арктические» снайперы проводят стрельбы из крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная), отрабатывая ведение огня по движущимся и стационарным мишеням на различных дистанциях от 100 до 500 метров. Тренировки проходят на специально оборудованном стрельбище.

Войсковые разведчики изучают и на практике отрабатывают ряд специфических задач, в том числе организацию разведдозора, засад, а также осваивают новейшие технические способы ведения разведки.

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