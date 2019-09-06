Арктические мотострелки Северного флота приступили к практическим занятиям на заполярных полигонах

Военнослужащие арктического мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота приступили к активной фазе боевой учебы на заполярных полигонах, расположенных на севере Мурманской области.

В полевых занятиях принимают участие мотострелковые подразделения, снайперы, а также войсковые разведчики. В процессе проведения тренировок особое внимание уделяется отработке слаженности боевых расчётов, совершенствуются практические навыки командиров в управлении подразделениями в различных видах боя, том числе при ведении обороны морского побережья.

На полигонах военнослужащие всех категорий приступили к совершенствованию полевой выучки, навыков применения находящейся на вооружении соединения техники.

Арктические мотострелки отрабатывают ведение стрельбы из штатного вооружения многоцелевых легкобронированных гусеничных тягачей МТЛБ-В — крупнокалиберного 12,7 мм пулемёта «Корд» — в движении по различным видам мишеней. Боевое упражнение выполняется в три этапа. Сначала необходимо подавить огневую точку, затем уничтожить артиллерийский расчёт и поразить легкобронированную технику условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, в подготовке арктических подразделений особое внимание уделяется отработке навыков ведения боевых действия при поддержке боевых машин. Опытом управления и стрельбы из многоцелевых легкобронированных гусеничных тягачей МТЛБ-В обладают не только стрелки и механики-водители, но и младшие командиры, а также все офицеры батальонов, в которых МТЛБ-В стоит на вооружении.

Арктические снайперы проводят стрельбы из крупнокалиберного снайперского комплекса АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная), отрабатывая ведение огня по движущимся и стационарным мишеням на различных дистанциях от 100 до 500 метров. Тренировки проходят на специально оборудованном стрельбище.