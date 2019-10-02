Арктические мотострелки Северного флота приступили к занятиям по ночному вождению боевых машин на пересеченной местности

В арктической мотострелковой бригаде Северного флота приступили к практическим занятиям по вождению автомобильной и гусеничной техники в ночных условиях.

Военнослужащим предстоит закрепить навыки по вождению МТЛБ, вездеходов ТТМ-4902ПС-10 и автомобилей КамАЗ-4310 в тёмное время суток.

Занятия проходят на одном из полигонов армейского корпуса Северного флота, где в равной степени представлены особенности рельефа местности Кольского Заполярья: редколесье, овраги, скопления валунов и тому подобные естественные преграды. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Как сообщает пресс-служба СФ, подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.