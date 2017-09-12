Арктические мотострелки Северного флота впервые совершили высадку в самой северной точке Евразии

Сегодня военнослужащие и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота совершили высадку морского десанта с большого десантного корабля «Кондопога» на мыс Челюскин — самую северную матириковую часть Евразии. Данное мероприятие является частью важнейшей работы, которую на протяжении ряда лет организует Главное управление ВМФ России по обеспечению военной безопасности государства в Арктической зоне силами Северного флота.

Высадка проводилась способом на упор со стороны моря Лаптевых. В операции были задействованы два взвода арктической бригады и пять многоцелевых бронированных транспортёров МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд».

После высадки с десантного корабля арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морской пехоты с БПК «Североморск» отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили пятикилометровый марш вглубь полуострова Таймыр. После подготовки мишенного поля мотострелки выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов и крупнокалиберных пулемётов, сымитировав уничтожение условных диверсантов.

В общей сложности проведение всех эпизодов учения заняло около 7 часов. После выполнения боевых упражнений личный состав и техника арктической бригады вернулись на борт БДК «Кондопога».

В настоящее время отряд боевых кораблей во главе с БПК «Североморск» продолжает плавание по плану арктического похода в море Лаптевых.

По оценке командования, первое учение по высадке морского десанта и бронетехники арктической бригады на необорудованное побережье в самой северной точке континентальной России было проведено успешно на высоком организационном уровне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в прошлом году в период аналогичного похода отряда кораблей Северного флота на мыс Челюскин была отработана высадка десантной группы с вертолёта.