Арктические мотострелки в ходе игры по страйкболу провели агитацию на военную службу по контракту

Военнослужащие арктической бригады Северного флота приняли участие в военно-тактической игре по страйкболу. Товарищеские соревнования военных и гражданских команд из различных городов Мурманской области состоялись в Кандалакшском районе.

Профессиональные навыки и командный дух помогли арктическим мотострелкам легко справиться с выполнением задач, предусмотренных сценарием и правилами игры. Особо отмечалось честность играющих, которые должны были самостоятельно признать факт поражения, незамедлительно надеть хорошо различимую повязку красного цвета и следовать в оговорённое сценарием место.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения военно-тактической игры провели агитационные мероприятия специалисты пункта отбора на военную службу по контракту Северного флота в городе Кандалакша. Они разъяснили страйкболистам о преимуществах военной службы по контракту на Северном флоте и раздали памятки о порядке поступления на неё.