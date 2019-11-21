Арктические зенитные комплексы «Тор-М2ДТ» прикроют Мурманскую область со стороны Арктики

Батарея арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ» заступит в конце ноября на боевое дежурство в посёлке Корзуново в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота.

В Минобороны РФ уточнили, что официальная церемония заступления батареи арктических зенитных ракетных комплексов на боевое дежурство состоится 30 ноября.

Личный состав бригады прошёл в этом году полный подготовительный курс в учебном центре и выполнил первые боевые стрельбы на военных полигонах в Астраханской области и в Арктике.

Сейчас в Мурманске уже несёт службу дивизион этих комплексов, заступивший на боевое дежурство в августе.

«Тор-М2ДТ» - арктический вариант комплекса «Тор-М2». Предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов.