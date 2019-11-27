Арктический бассейн остаётся важным направлением для развития «СУЭК»

Представители портов «СУЭК» приняли участие в Форуме «Транспорт России». В его рамках прошла отраслевая конференция «Морские порты — драйвер экономического развития страны». Организатором мероприятия выступило Агентство морского и речного транспорта РФ. С приветственным словом на конференции выступили министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Как отметил Евгений Дитрих, доставка товаров по морю - это самый крупный вид грузоперевозок страны, через порты проходит до 60% товарооборота России. Отрасль морских перевозок растёт серьёзными темпами, в среднем, по 4-8% в год. За последние пять лет грузооборот в морских портах увеличился в 1,4 раза, до 817 млн тонн. При этом мощность морских портов увеличилась на 213 млн тонн и в 2018 году составила более 1 млрд тонн. Важность морского транспорта отметил и Игорь Левитин. Помощник президента сообщил, что любит приводить статистику развития морских грузоперевозок: во времена СССР морской грузооборот составлял 420 млн тонн, а в современной России - более 900 млн.

Напомним, что Президент Российской Федерации назвал увеличение портовых мощностей в качестве одной из национальных целей на период до 2024 года. С учётом этой задачи, поставки сырья на восточные рынки «СУЭК» ведёт через Ванинский балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» и через находкинский Малый порт.

Для работы на западном направлении семь лет назад компанией были произведены крупные инвестиции в Мурманский морской торговый порт. В наши дни Мурманский морской торговый порт входит в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией Арктического бассейна России, обеспечивая круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В ноябре этого года портовики установили новый рекорд по погрузке: на борт судна «NAVIOS BEAUFIKS» (класса Capesize) было погружено 156898 тонн угля, а интенсивность обработки судна составила более 30 тысяч тонн в сутки, и это тоже рекордная цифра.

«Один из ключевых элементов успешной работы порта – это развитие производственных мощностей в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Только в 2019 году инвестиции в производство в Мурманском морском торговом порту составили порядка 1,5 млрд рублей, в том числе 958 млн – в экологические проекты. В этом – ключ к сегодняшним достижениям и задел на будущее», - подчеркнул генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

С момента прихода в Мурманский морской торговый порт компании «СУЭК» в 2012 году порт преобразился. Началось решение проблем, которые копились десятилетиями. Особое внимание было уделено вопросам экологии. На основе лучшего мирового опыта была разработана экологическая программа стоимостью более 3 млрд рублей, которая включает, в том числе: строительство пылеветрозащитного экрана высотой 20 метров и протяженностью около 2 километров , внедрение системы экологического прогнозирования, основой которой является экологическая диспетчерская порта, строительство системы очистки ливневых стоков, использование системы орошения производственной площадки, состоящей из 17 тумано- и снегообразующих водяных пушек (в настоящий момент большего числа аналогичных систем нет ни в одном порту РФ) и др.

На конференции говорилось и том, что Арктический бассейн остаётся важным направлением для развития: поставлена задача увеличить объём перевозки грузов по Северному морскому пути до 80 млн тонн. На сегодняшний день около 400 тысяч тонн различных грузов отправляются в заполярные порты: на Сабетту, Диксон, Хатангу через Мурманский морской торговый порт. Также в порту обрабатывается атомный лихтеровоз «Севморпуть» и суда обеспечения шельфовых нефтегазовых проектов.

«СУЭК» – крупнейшая угольная компания в стране, входит в пятерку крупнейших в мире. У нас 110 миллионов тонн добычи, примерно 50 миллионов тонн экспорта. Поэтому компания и в будущем продолжит развивать порты сопоставимо с развитием всей отрасли морских перевозок», - отметил заместитель генерального директор - директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.