Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» будет проходить 14-16 июля

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению III Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».

Фестиваль организует АНО «Большая Земля», он будет проходить при поддержке правительства Мурманской области в Териберке 14-16 июля.

Проведение III фестиваля нацелено на запуск механизма возрождения поселка, демонстрацию возможных точек роста его экономики как основы будущего устойчивого развития и формирование современного архитектурного облика.

Фестиваль будет включать пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста поселения: архитектурно-урбанистическую (центральная площадка фестиваля), традиционные ремёсла и промыслы, гастротуризм, спортивный туризм, познавательный экотуризм.

Связующим звеном всех площадок фестиваля станет музыкальная зона.