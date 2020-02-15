«Арктический кубок–2020» - двухдневные горячие снежные битвы в Мурманске

Сегодня в заполярной столице стартовали XIV международные игры в снежки по правилам юкигассен – «Арктический кубок–2020». Восемнадцать команд определят сильнейший коллектив, который помимо наград получит право поехать на представительный турнир в норвежский Варде.

– В этом году большое количество дебютантов, поэтому организаторами принято решение разделить участников на две лиги: высшую и первую, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодёжной политики «Дом молодёжи», депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – Такой формат позволит увидеть равную борьбу и мы рассчитываем получить непредсказуемый результат.

Помимо мурманских мастеров снежного боя на кубке представлены команды из Норвегии, Архангельска, а также из города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). Стоит отметить, что у гостей из Ноябрьска помимо турнирных целей стоит задача перенять опыт Мурманска в организации соревнований и развивать движение юкигассен у себя в регионе.

Соревнования рассчитаны на два дня, победитель будет известен к вечеру воскресенья.