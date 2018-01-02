Арктический «Тор-М2ДТ» поступит на вооружение в войсковую ПВО Сухопутных войск

В этом году в подразделения действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера поступит зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ» сообщил начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.

«На завершающем этапе находится разработка «арктического» ЗРК малой дальности «Тор-М2». Средства комплекса размещаются на базе двухзвенных тягачей ДТ-30ПМ высокой проходимости. ЗРК позволит нести боевое дежурство в сложных климатических условиях Арктики и Крайнего Севера как в составе зенитного ракетного дивизиона, так и полностью автономно парами боевых машин»,– сообщил Александр Леонов.

«Боевые средства комплекса «Тор-М2ДТ» были представлены широкой общественности на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 г .», - напомнил генерал-лейтенант А. Леонов

Автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ», адаптированный к особо тяжёлым климатическим условиям, способный выполнять боевые задачи в условиях экстремально низких температур и сложной пересеченной местности.