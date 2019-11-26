Арктический туризм станет главной темой Слёта социальных предпринимателей Севера

«Норникель» выступил инициатором проведения Слёта социальных предпринимателей Севера, который состоится 8 декабря в Мончегорске. Его участники обсудят тренды и перспективы развития социального предпринимательства в заполярных регионах, меры поддержки социального бизнеса, развитие индустрии туризма, сервиса и гостеприимства.

«Туризм сегодня является одним из источников развития территорий и способом ее перезагрузки», – рассказывает начальник Управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. – Наша задача – показать, что в этом процессе активную роль играют не только гиганты и монополии, но и неравнодушные люди – социальные предприниматели».

Гастрономия, культура и история, фестивали, туристические маршруты и экстремальный досуг: в командном квесте гостям слёта предстоит познакомиться с кейсами приглашенных экспертов-практиков, получить лайфхаки по менеджменту в этих сферах и предложить идеи по развитию региона и возможным коллаборациям.

Профессиональное общение продолжится на мастер-классах. Путешественник и владелица компании «More Than Travel» Ирина Цуканова расскажет, как сторителлинг (новый стандарт подачи информации в интернете, с обязательным использованием современных визуальных средств: инфографики, фото, видео и т.д. – Ред.) способен превратить обычное путешествие в настоящее приключение, а основатель «Агентства эффективных решений 19/84» Екатерина Маркова – о том, какой SMM (комплекс мер, необходимых для получения целевых визитов на сайте и в конечном итоге продаж. – Ред.) нужен туристическим продуктам и сервисам.

Завершится слёт интерактивным кейс-шоу практикующих социальных предпринимателей, которые представят эффективные методики туристического менеджмента: от привлечения до удержания путешественников.