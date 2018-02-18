«Арктического доктора» вызовут 1 июля

Федеральной программе грозит остаться региональной

Седьмого февраля, в петербургском офисе ТАСС, в формате телемоста Санкт-Петербург-Мурманск, состоялась пресс-конференция по возможностям реализации программы «Арктический доктор» в северных регионах. Участие в ней приняли: губернатор Мурманской области Марина Ковтун, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Сергей Багненко и заведующий научно-исследовательской лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Валерий Чащин. Монологи трёх спикеров были интересны, но в единую линию выравнивания идеи выстраивались слабо.

По информации Марины Ковтун, Мурманской области сегодня требуется 656 врачей: более 400 специалистов необходимы для амбулатории и более 150 – для стационара.

В ноябре 2017 года глава нашего региона представила инициативу по созданию федеральной программы «Арктический доктор» главе государства. «Мы вышли с этой идеей в контексте решения проблемы, общей для всех арктических субъектов», — подчеркнула она. Владимир Путин дал поручение Минфину и Минздраву РФ проработать этот вопрос с правительством Мурманского региона.

Условия и обещания

Врачам-специалистам в возрасте до 50 лет, прибывшим в медицинские учреждения, расположенные в Арктической зоне Российской Федерации, выплачивается сразу по 500 тысяч рублей. При условии заключения контракта на 5 лет после года работы выдаётся ещё полмиллиона, и по завершению контракта – ещё миллион рублей. На 10 лет Мурманской области для реализации этого проекта потребуется, по предварительным расчётам, 1 млрд 200 млн рублей. Регион готов софинансировать эту сумму, но всего объёма средств ему не потянуть, поэтому губернатор и предлагает сделать программу «Арктический доктор» федеральной. Уже внесены соответствующие изменения в госпрограмму «О развитии здравоохранения». Из расчёта софинансирования в размере 60% на 10 лет региону потребовалось бы 720 млн рублей собственных средств. Марина Васильевна считает, что большого ущерба от софинансирования Мурманской области и других арктических регионов федеральный бюджет не понесёт. Однако, в Москве, судя по всему, так не считают, поскольку, несмотря на поручение президента, внятного ответа от Минфина и Минздрава РФ по состоянию на 7 февраля получено не было.

Чтобы не замораживать свежую инициативу и не сбивать уже проявившийся активный интерес к работе в Заполярье врачам из других регионов, в правительстве Мурманской области разработали региональный закон «О мерах социальной поддержки, направленной на привлечении в Мурманскую область высококвалифицированных специалистов в сфере здравоохранения». В обиходе название документа звучит короче: «Проект «Арктический доктор», с финансированием из областного бюджета.

Составлен порядок указанных выплат и краткий перечень требований к врачам, которые захотят приехать на работу в регион. Квалификация должна быть не ниже первой, стаж работы по специальности – не менее 10 лет. Программа начнётся с 1 июля 2018 года. К этой дате планируется трудоустроить порядка 10-15 врачей. С ноября прошлого года по февраль нынешнего региону предложили свои услуги 30 специалистов, но сформулированным требованиям соответствуют лишь 5 из них.

Профильным ведомствам губернатор дала задание: разработать программу ипотечного кредитования для медиков, чтобы 500 тысяч подъёмных они использовали не для съёма жилья, а для его приобретения в ипотеку. Марина Ковтун, объявляя об одностороннем включении в реализацию федеральной программы, рассчитывает на здравый смысл головных министерств и поддержку других арктических регионов, где проблема дефицита медицинских специалистов стоит столь же остро.

Север – не место для жизни

О подготовке медкадров для арктических регионов рассказал ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Сергей Багненко. С его точки зрения, отчасти проблему нехватки специалистов на Севере решает целевой набор студентов в медицинские вузы. На сегодняшний день в Первом медицинском 60% студентов обучаются по целевым направлениям. Однако, направляя молодёжь на обучение дефицитной специальности от региона, вернуть её обратно бывает очень непросто. Поэтому необходимо и дальше совершенствовать нормативно-правовую базу в области повышения ответственности по исполнению договоров целевого назначения. Уже сейчас в 2–3 раза можно увеличить сумму в исковых требованиях к молодому врачу, который не исполняет условия договора, не возвращаясь после обучения в свой регион, предоставлявший ему во время всего периода обучения меры социальной поддержки. Каких-то пару лет назад такой возможности администрациям регионов законодательно не предоставлялось.

Но одними карательными мерами проблему не решить, и ректор Багненко предлагает, применительно к врачам, вернуться к советскому опыту распределения военнослужащих, когда тем, по прибытии к месту службы, в обязательном порядке предоставлялось служебное жильё. (К слову, эта практика опять широко применяется в дальних гарнизонах и у нас на Севере).

«Если бы семьи молодых врачей, которые образовались ещё в студенчестве, да ещё успели обзавестись ребёнком, получали бы после 2–3-х лет работы современное, комфортабельное жильё, они бы с большей охотой возвращались бы в свои регионы, — считает спикер. - В данном случае – в арктические. Ещё неплохо было бы им на льготных условиях предоставлять ипотеку – для возвращения в крупные города, где они учились, или где бы хотели жить. Поработали, сколько надо по договору с администрациями регионов, — и уехали».

Сергей Багненко уверен, что люди с университетским образованием не станут жить в отдалёнке, им нужны другие жизненные перспективы, поэтому не стоит и стараться приманивать их разными благами, чтобы оставить там навсегда. Ректор предлагает на федеральные деньги, выделенные под программу «Арктический доктор» (если их выделят, конечно), строить служебное жильё, которое будет потом передаваться от одних молодых специалистов – другим, после отработки положенного по договору. Участие в процессе строительства, по его мнению, могли бы принять местные благотворители-предприниматели. Они же хотят быть здоровыми.

А региональные миллионы приезжие медики могли бы вложить в льготную ипотеку для строительства своего жилья в других, более удобных для проживания городах.

С этим мнением категорически не согласна Марина Ковтун. Она считает, что на Север должны приезжать те, кто хочет с ним воссоединиться, как говорят, на всю оставшуюся жизнь.

«Коренных жителей здесь нет, кроме саами, которых полторы тысячи человек, и нескольких сотен поморов, — прокомментировала чуть позднее губернатор. – Все остальные – северяне в первом, втором и третьем поколениях, приехавшие сюда на заработки, но прикипевшие к Мурману сердцем и оставшиеся здесь навсегда. Я одна из них, и нам здесь комфортно. Мы выбрали Север для жизни».

Говоря об оптимизации медучреждений, ректор высказал мысль, что «современные больницы, хорошо оснащённые и укомплектованные врачами, должны появляться в городах с популяцией в 150–200 тысяч человек».

«Невозможно реализовать программу работы многопрофильных больниц в каждом районе, — считает он, рассуждая «о стратегическом планировании медучреждений в Мурманской области». – В каждом районе должен быть стационар с терапевтическим отделением. И в каждом населённом пункте – фельдшерский пункт».

Северяне – больные по жизни

Заведующий лабораторией Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Валерий Чащин имеет опыт работы в арктических регионах более 30 лет, в том числе и в Кандалакшском районе. Он напомнил о создании в 2015 году Северо-Западного научного арктического кластера, куда вошли 3 столичных вуза и Архангельский медуниверситет. В рамках кластера реализуются несколько программ, одна из которых непосредственно касается подготовки специалистов.

«У нас есть большой опыт и понимание подготовки врачей, которые будут работать в арктических условиях, — заверил Чащин. – На Крайнем Севере такой букет болезней, которые в других условиях жизни не встречаются. В природе фиксируется неконтролируемый перенос стойких загрязнений, высокотоксичных веществ, инфекций. С учётом изолированности этих территорий подготовка врачей для работы в Арктике должна являться специальной, готовить надо на преддипломном уровне, в порядке повышения квалификации».

Сейчас вместе с Институтом токсикологии, Северо-Западным военным округом и Росгвардией готовится программа «О способах управления тепловым состоянием человека в критических ситуациях». Считается, что человек сам может продлить себе выживаемость до 5 часов. Это не решает всех проблем, связанных с холодовыми и иными травмами, но в критических ситуациях поможет спасти жизнь. Поскольку невозможно в каждом маленьком посёлке открыть фельдшерский пункт, большие надежды возлагаются на телемедицину.

Северо-Западный государственный медицинский университета имени И.И. Мечникова подал заявку на получение гранта по созданию систем поддержки принятия врачебных решений. Если коротко, то это вербальные консультации через гаджеты по определению состояния здоровья и оказания себе первичной помощи до медицинского вмешательства.

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После выступлений последовал поток вопросов от журналистов, мы расскажем об этом позже.

Подготовила Екатерина СЕРЕГИНА.