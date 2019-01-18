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Мурманская область. Арктика18.01.19 12:06

Арктическую зону «предали» Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал его предложение о расширении компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами по Арктике. Медведев отметил, что Арктика — это важнейший ресурсный потенциал страны, её развитие является важным направлением деятельности.

«Так получилось, что в правительстве нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности. Есть, правда, правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю. У меня есть предложение — для того, чтобы перевести эту работу в правительстве на уровень системной деятельности — дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики», — сказал Медведев на встрече с Путиным.

Путин в целом поддержал озвученное предложение премьер-министра.

Помимо этого Медведев предложил Путину переименовать Минвостокразвития в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики. «Поэтому если такое решение вами будет принято, я бы предложил дополнить компетенцию министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики», — сказал Медведев.

По словам премьера, не нужно создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей Арктической зоны.

Ещё одно предложение премьер-министра президенту — ввести должность первого замглавы министерства по Дальнему Востоку, ответственного за Арктику, сообщается на сайте Кремля. «Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону», — сказал на встрече Медведев.

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