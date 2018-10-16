Арктика: из зоны мира - в зону конфронтации?

С 26 октября по 7 ноября на территории и в небе Норвегии, а также нейтральных Финляндии и Швеции, будут проведены крупномасштабные учения блока НАТО «Trident Juncture», в которых примут участие 50 тысяч военнослужащих из 30 стран. В них будут задействованы сухопутные войска, морская пехота, авиация и флот.

Россию успокаивают тем, что учения будут проводиться на удалении от 500 до 1000 километров от наших границ, хотя, авиабаза в финском городе Рованиеми, которая также будут использоваться авиацией, находится в двух сотнях километров от рубежей России, а для современной авиации 200 километров – это несколько минут полёта.

Но опасность этих учений ясно просматривается в словах начальника управления операциями морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Макмутри, который сказал, что «отрабатываются упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет». А это действительно серьёзная угроза нашим стратегическим ядерным силам.

18 апреля 2014 года в газете «Независимое военное обозрение» была опубликована моя статья «Арктика-зона конфронтации». Свою актуальность она не потеряла и сегодня, в свете предстоящих учений блока НАТО. Конечно же, с той поры многое изменилось. Усилилось военное присутствие России в Арктике для отстаивания своих национальных интересов.

В комментарии к статье Владимир Степанов 21:41 19.04.2014 написал: «Наши деды и отцы осваивали Арктику не для превращения ее Западом в форпост агрессии против России, угрозы нашим СЯС и ПВО/ПКО. Наряду с прямым усилением обороноспособности Арктики, необходимо восстановить мощный атомный ледокольный флот, вклад которого в оборону и в развитие экономики невозможно переоценить. Россия пока ещё располагает бесценным опытом самых различных операций в Арктике. Верно, что США пытаются использовать Норвегию и Канаду в качестве своих боевых псов. Да только против России у них руки коротки, а надо будет, так мы им их ещё укоротим. Не теряя бдительности и времени даром, Россия скоро объяснит, что с ней лучше дружить и торговать, нежели угрожать и гадить санкциями. Оставив в стороне политико-дипломатические тонкости, используем по полной программе такого мощного союзника как Китай - он не меньше нас заинтересован ограничить аппетиты агрессивных западников. Действуя с умом, не дадим подорвать свою экономику излишней гонкой вооружений и выстроим такую оборону, которая отобьет охоту вредить нам у любителей интриг и провокаций. Очень полезная и полная всесторонняя статья Юрия Банько внесёт мощный импульс в осмысление реальных угроз и оптимизацию стратегии их парирования».

Россия вступает в битву за свои интересы на Севере

Одного взгляда на карту мира достаточно, чтобы понять – сегодня все очаги напряженности на планете сосредоточены там, где добываются нефть и газ. Арктика, где запасов углеводородов более чем достаточно, по прогнозу многих экспертов, станет следующим регионом, где столкнутся интересы ведущих стран мира. И здесь вполне может разгореться не холодная, а самая что ни на есть горячая война.

Россия будет поэтапно обновлять силы и войска Северного и Тихоокеанского флотов, предназначенные для действий в арктической зоне, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков в обращении к участникам научно-практической конференции «Развитие системы реализации и защиты национальных интересов и обеспечения безопасности в арктической зоне РФ», состоявшейся в марте 2014 года в Санкт-Петербурге. При этом предусматривается и дальнейшее наращивание группировки, предназначенной для действий в арктической зоне. Будет усилена группировка стратегического ядерного и неядерного сдерживания на Северном и Тихоокеанском флотах за счёт строительства новых кораблей, в том числе, ледокольного типа, а также создания специализированных соединений «арктического типа» береговых войск ВМФ РФ.

«Мы исходим из понимания того, что приполюсные районы могут потенциально быть использованы для формирования новых угроз для всей территории Российской Федерации», – подчеркнул в своем обращении адмирал Чирков, отметив, что Арктика представляет для России «сферу исключительно важных политических, экономических и оборонных интересов». При этом главком особо акцентировал внимание собравшихся на том, что «в силу военно-географических условий арктического театра военных действий ведущая роль и наибольшее долевое участие в обеспечении военной безопасности нашей страны в Арктике будет принадлежать группировкам сил (войск) Северного, Тихоокеанского флотов (ВМФ) и Воздушно-космической обороны Вооруженных сил России».

Все указанные мероприятия, отметил адмирал Виктор Чирков, реализуются в строгом соответствии с «Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденными в бытность Президента РФ Дмитрия Медведева в сентябре 2008 года, а также с положениями «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2013 года.

И здесь следует отдельно остановиться на вопросах воздушно-космической обороны, которая особенно важна для Арктического театра военных действий. Недооценка роли и значения войск ПВО в первые годы Великой Отечественной войны дорого обошлась Советскому Союзу: в июле 1942 года по причине слабой ПВО – город и порт прикрывал всего один зенитный артиллерийский дивизион. Немецкой авиацией был фактически дотла сожжен город Мурманск, в то время главный наш форпост в Арктике, и существенно затруднена работа мурманского порта, принимавшего ленд-лизовские грузы, шедшие северным маршрутом. Только после этого были предприняты активные действия, в результате которых в конечном итоге здесь был создан корпусной район ПВО, включавший полки и дивизионы зенитной артиллерии, более 70 батальонов ВНОС, а также части истребительной авиации. Причем после войны корпус ПВО, уничтоживший в годы войны 427 самолетов противника, был расформирован, но после активизации авиации НАТО на северной границе СССР военно-политическим руководством было принято решение о создании здесь нового, 21-го корпуса ПВО, главной задачей которого стала защита городов и объектов Кольского полуострова от ударов с воздуха.

Впрочем, сегодня в Арктике появился новый противник. Более серьзный и высокотехнологичный, которого просто так не возьмешь и, как говорится, шапками не закидаешь. Речь – об американской системе противоракетной обороны (ПРО), а точнее, о её мобильном сегменте, размещаемом на эсминцах и крейсерах УРО и способном в достаточно сжатые сроки переместиться непосредственно к границам России. В том числе, и на северных рубежах. Ведь проще сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на активном участке полёта, нежели «отлавливать» затем маневрирующие боевые блоки, да ещё и в условиях наличия массы ложных целей, где-то на подлёте к территории США.

Нашим «Тополям» и «Ярсам» система ПРО в Европе реальной опасности ещё долго представлять не будет, но совсем иное дело, если противоракеты американцам удастся переместить к арктическому побережью России. На борту тех самых эсминцев или крейсеров УРО, включенных в общую систему ПРО. Таких кораблей в боевом составе ВМС США уже не один десяток, а новые продолжают строиться на верфях. Причём размещение в северных морях кораблей американского флота, вооруженных боевыми средствами системы ПРО, станет по большому счёту заявкой на пересмотр основ стратегического баланса между США и Россией, а также реальной и, надо сказать, весьма опасной для нас попыткой нейтрализации российского ядерного потенциала.

Давно в этом направлении сотрудничает с Соединенными Штатами и соседняя с нами Норвегия, что также представляет для России серьёзную угрозу. Особенно с учётом базирования на Севере российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Сегодня всего в 60 километрах от границы с Россией, в Варде, размещена американская РЛС «Have Stare», которая, как утверждают западные представители, предназначена для слежения за космическим мусором. На самом же деле данная РЛС создавалась в США для национальной системы ПРО по заказу Центра электронных систем ВВС США и была изначально развернута в 1995 году на базе МБР семейства «Минитмен» в Ванденберге, штат Калифорния, где использовалась для наблюдения за испытаниями этой самой национальной системы ПРО. И лишь затем, в 1998 году её отправили в Норвегию, где смонтировали и ввели в строй под названием «Globus II». Причём, по мнению экспертов, вследствие «излишне северного» расположения этой РЛС она не в полной мере может отслеживать космический мусор, но зато себе вполне подходит для слежения за испытательными пусками российских ракет с подводных лодок в Баренцевом море и с космодрома «Плесецк».

Причём данная РЛС работает в тесном контакте с другой РЛС, расположенной на Дальнем Востоке, у острова Шемия. В создании последней РЛС та же Норвегия сыграла также не последнюю роль. Норвежской компанией «Moss Maritime» на Выборгском судостроительном заводе было заказано в своё время основание полупогружной буровой платформы типа CS-50, которое было передано заказчику в 2001 году. Но затем это основание оказалось «ненужным» для нефтяников и было перебазировано в США, где на нём разместили РЛС системы ПРО морского базирования «SBX». Именно «Globus II» и «SBX» отслеживают всю траекторию полёета российских баллистических ракет, начиная с момента их пуска, а также на участках маневрирования платформы разведения, разведения головных частей индивидуального наведения и средств преодоления ПРО. Отслеживают вплоть до падения головных частей на полигоне на Камчатке.

В интересах НАТО работает и Центр космической связи, и телеметрическая станция наблюдения за орбитальными объектами на ракетном полигоне в районе поселка Ню-Олесунн (архипелаг Шпицберген). Кроме того, расположенная в Лонгьире РЛС «Есайт», как считают специалисты, также способна измерять траекторию полёта МБР наземного базирования и ракет, запускаемых с ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота.

В январе 2004 года Норвегия с полигона Ню-Олесунн осуществила запуск научно-исследовательской ракеты «Блэк Брандт» в район боевого поля в Гренландии для тестирования различных радиолокационных комплексов, в том числе и упомянутой РЛС «Globus II».

Особую же опасность норвежские РЛС представляют с учётом того, что американцы создали, как уже упоминалось, мобильный морской сегмент системы ПРО с ракетами-перехватчиками SM-3 «Block1B», размещаемыми на эсминцах и крейсерах УРО, оснащенных системой «Иджис». Часть из них будет базироваться в испанском порту Рота, но в любой момент они могут оказаться у наших берегов.

Ведь одним из основных базовых принципов создания системы ПРО США является осуществление перехвата атакующей баллистической ракеты как можно ближе к месту старта и желательно на активном участке траектории, до момента разделения головных частей. Для этого нужно довести время достоверного обнаружения пусков баллистических ракет до 10–20 секунд. Именно такую задачу и может выполнить РЛС «Globus II», передавая целеуказание по ракетам-целям корабельным противоракетным стрельбовым комплексам. Вкупе с боевыми кораблями с ракетами-перехватчиками, которые могут быть размещены в нейтральных водах почти по всей трассе Северного морского пути, это обеспечит, по мнению экспертов, гарантированное поражение российских стратегических ракет на разгонном участке их траектории полёта. Причём ВВС США планируют выделить 50 млн долларов на модернизацию данной РЛС.

Здесь сделаю вставку из своей статьи «Военная разведка, как белое пятно демократии», опубликованной в газете «РИО-Североморск».

Под таким названием 10-11 октября в норвежском городе Вадсё проходила немыслимая для подавляющего большинства стран конференция. На этой конференции речь шла, в том числе, о станции «Глобус».

«Что касается разведки Норвегии, то здесь реализуется проект новой системы радиоэлектронной станции (РЛС) «Globus III», которая будет располагаться вблизи города Варде. Над проектом стоимостью более 100 миллионов евро работают Космическое командование ВВС США и норвежская разведка. Создание комплекса РЛС планируется завершить к 2020 году. «Глобус» тесно связан с РЛС, расположенной во Флориде. Оба объекта подчиняются 1-й эскадрилье космического контроля в штате Колорадо. «Globus III» направлена против России. Она будет отслеживать пуски российских межконтинентальных ракет вплоть до Камчатки. Джордж Левис, участник конференции из Корнельского университета США, эксперт по радарным технологиям, отметил, что радар может отследить объекты на высотах до 36 тысяч километров. Этот радар создан для сбора разведданных. Он отслеживает до 100 объектов в космосе, будет следить за пусками российских баллистических ракет. Вместе с морской составляющей системы ПРО, получившей название «Aegis» («Эгида», в греческой мифологии – это щит Зевса), которая устанавливается на борту крейсеров класса «Ticonderoga» и эсминцев класса «Arleigh Burke», а их к 2041 году предполагается построить 84. Причём часть из них может в любое время появиться в Норвежском и Баренцевом морях, эта связка будет представлять реальную угрозу для российских баллистических ракет морского и наземного базирования. Эта система сможет уничтожать российские МБР не только на их разгонном участке, но и после набора значительной скорости полёта.

Автор этих строк задал Джорджу Левису вопрос: «Как отнеслись бы жители США, если бы на Кубе появился аналогичный радар, а в Карибском море российские корабли с антиракетами?», на что он ответил: «Мне всё равно. Но если это произойдёт, то политиков и народ США сведёт с ума».

По-видимому, жители Варде и других городов Норвегии, где созданы военные базы и центры разведок, не совсем осознают тот факт, что именно по таким целям в случае войны будет нанесён удар.

На территории Норвегии функционируют станции по наблюдению за запусками и полётами ракет и спутников: «Фауске-2» в г. Варде и на высоте Корпфьелль (на норвежско-российской границе).

В целом, в Северной Норвегии относятся к России, как к доброму и надежному соседу, партнеру. Нам необходимо укреплять дружеские отношения, развивать экономические связи, совместно осваивать богатства Арктики так, как это столетиями делали наши предки, не поднимая друг на друга оружие».

Россия возвращается

По-видимому, в высших военно-политических кругах нашей страны поняли, что перспектива появления в нейтральных водах Северного Ледовитого океана американских кораблей с антиракетами вполне реальная. И противодействовать им смогут только корабельные ударные группы или авиация. Такие, например, как отряд боевых кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» (в состав отряда также входили большие десантные корабли «Оленегорский горняк» и «Кондопога» и суда обеспечения, а его ледокольную проводку обеспечивали четыре атомных ледокола), который в августе 2012 года успешно провёл стрельбы комплексами зенитного и артиллерийского вооружения, а затем российские корабли впервые в истории нашего флота высадили морской десант на необорудованное побережье острова Котельный из архипелага Новосибирских островов.

Присутствие в Арктике российских боевых кораблей является подтверждением наличия у России важных национальных геополитических интересов в данном регионе. Именно такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на заседании Морской коллегии 4 декабря 2012 года. Походами группы кораблей Северного флота во главе с ТАРКР «Пётр Великий» в 2012 и 2013 годах Москва наглядно и вполне ясно продемонстрировала готовность защищать свои интересы в Арктике, в том числе, если понадобится, и военным путем. Регулярно стала появляться над арктическими просторами и российская боевая авиация. Речь идёт о возобновлении регулярного присутствия кораблей ВМФ России в стратегически важных районах Мирового океана, к которым, безусловно, относится и Арктика. К слову, моряки танкера «Хатанга», который в сентябре 2013 года следовал Северным морским путём по маршруту Мурманск–Певек, с воодушевлением рассказывали, как во время предыдущего рейса в Певек над кораблем прошли два самолёта-ракетоносца Ту-95, причём один из них, снизившись на малую высоту, приветственно покачал крыльями. Гражданским морякам приятно ощущать силовую поддержку в море.

В марте 2014 года мы стали свидетелями без преувеличения уникальных учений российских Воздушно-десантных войск с высадкой воздушного десанта на уже упоминавшийся остров Котельный: парашютно-десантный батальон 98-й Ивановской воздушно-десантной дивизии ВДВ численностью 350 человек был поднят по тревоге и в ночь десантировался на указанном острове. Данная операция проводилась российскими десантниками впервые в своей истории. Причем одновременно в Арктике были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы и другие силы.

Правда, показанные по телеканалам кадры буксировки бойцов на санях снегоходом то ли «Барс», то ли «Буран» вызывают скептическое отношение к заявлениям о техническом перевооружении арктических войск. Автору этих строк довелось 15 лет тому назад побывать в норвежской бригаде егерей «Парсангер» и наблюдать за их боевой подготовкой в тундре. Тогда можно было воочию увидеть их техническую оснащенность: на вооружении егерей в те годы было полторы сотни японских снегоходов, квадрациклы, а также сочлененные бронетранспортеры высокой проходимости. Любому, даже неспециалисту, понятно, что на самом современном танке за снегоходом по бездорожью и снежной целине тундры не угнаться. Да и гнаться будет некому. Их тактика действий проста: на нескольких снегоходах отряд, в который входят гранатометчики, снайперы и пулеметчики, выдвигается на наиболее вероятный маршрут движения вражеской колонны. Наносится удар из гранатометов по танкам, затем работают снайперы и пулеметчики, и отряд растворяется на бешенной скорости в тундре.

Наконец, совсем недавно подразделение 98-й дивизии ВДВ численностью более 50 человек успешно десантировалось теперь уже в районе Северного полюса. «В 14.00 8 апреля 2014 года впервые в истории подразделение Воздушно-десантных войск в рамках проведения опытной эвакуационно-спасательной операции успешно десантировалось парашютным способом на дрейфующие льды Северного Ледовитого океана в непосредственной близости от Северного полюса», – сообщил СМИ представитель управления пресс-службы и информации МО РФ по ВДВ подполковник Евгений Мешков. Десантирование производилось из самолёта Ил-76МД недалеко от российской дрейфующей полярной станции «Барнео» с использованием парашютной системы «Арбалет-2».

Россию в упор не видят

Хотелось бы, конечно, надеяться на мирное использование богатейших природных ресурсов Арктического шельфа, на превращение Северного морского пути в активно используемый транзитный маршрут мореплавания по кратчайшему пути из Европы в Азию. Однако веками подтвержденная истина свидетельствует о том, что сильный, но обделенный ресурсами всегда готов воспользоваться слабостью своего соседа, чтобы прибрать к рукам его богатства. Риторика о перезагрузке отношений с Россией, о преодолении стереотипов холодной войны не должна вводить россиян в заблуждение. К тому же после крымских событий и риторика даже поменялась – она вновь отдает нафталинным запахом той самой холодной войны, которая вроде как бы и завершилась. Оказывается – нет.

Нет причин идеализировать и отношения между нашими странами в сфере экономики. Участие норвежской компании «Статойл» в Штокмановском проекте ничего, кроме разочарований, не принесло, а ее согласие участвовать с компанией «Роснефть» в разработке месторождений поднятия Федынского российского участка, в недавнем прошлом «Серой зоны», может иметь ненамного лучшие последствия. К тому же опять-таки те же Соединенные Штаты ввели против России уже и экономические санкции, в их фарватере пытается следовать и Евросоюз.

Здесь стоит также напомнить, что на совещании тогда ещё госсекретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел Норвегии Йонаса Сторе, состоявшемся в начале июня 2012 года в норвежском городе Тромсе, шла речь о стратегии действий стран – сателлитов США в Арктике и о проблеме борьбы за арктические ресурсы. На состоявшейся после встречи пресс-конференции Сторе провозгласил городок Тромсе с населением всего-то в 67 тысяч человек не иначе как «столицей Арктики», а Соединенные Штаты – ведущим государством в Арктике. Причем были замечены даже намеки на то, что американцы обсуждали с норвежцами возможность «интернационализации» ресурсов Арктики и Северного морского пути. Зато на пресс-конференции ни разу не были упомянуты Россия и особые российские интересы в Арктике.

Существенно выросла за последние годы и учебно-боевая активность войск НАТО и их «партнеров» в Арктическом регионе. На территории, в воздушном пространстве и в водах Норвегии регулярно проводятся учения ВВС, ВМС, сухопутных войск и мобильных сил НАТО, которые отрабатывают боевые задачи на Северо-Западном театре военных действий. Чего стоят проводившиеся 12–21 марта 2012 года в Северной Норвегии военные учения «Холодный ответ 2012» («Cold Response») – крупнейшее подобного рода мероприятие на Крайнем Севере со времен окончания холодной войны. В них приняли участие 16300 военнослужащих из 15 стран. Полномасштабные маневры военно-воздушных, военно-морских сил и сухопутных войск, а также специальных подразделений велись на фоне разгоревшейся в последние годы схватки за природные богатства и транспортные маршруты Арктики.

Причём Норвегия явно стремится установить над Арктикой не только политический или экономический, но и военный контроль. В частности, военно-политическое руководство этой страны присоединилось к программе создания истребителя 5-го поколения F-35 и выразило намерение приобрести 52 таких самолёта. Норвежские патрульные самолёты «Орион» регулярно ведут разведку в воздушном пространстве у наших границ, а разведывательное судно «Марьята» в буквальном смысле прописалось в нейтральных водах возле Кольского полуострова, ведя радиоэлектронную разведку. Норвежские вооруженные силы, кстати, принимали активное участие в войне против Югославии, а также в военных операциях США на Ближнем Востоке.

В целом же вооруженные силы НАТО ежегодно на регулярной основе отрабатывают взаимодействие флота, авиации, частей спецназа и морской пехоты в условиях Заполярья. Опыт показывает: в такой ситуации можно говорить о том, что командование их готовится к реальной, а не какой-то там холодной войне за данный регион. Да, строго говоря, американское военно-политическое руководство и их арктические союзники по НАТО не скрывают своих планов. Так, например, в НАТО считают, что суммарная военная мощь блока должна гарантированно обеспечить ему военно-стратегические и торгово-экономические интересы в этой части земного шара, для этого следует превзойти региональный военный потенциал России. Остается в силе и директива президента Джорджа Буша-младшего от 9 января 2009 года, в которой указано: «США имеют широкие и фундаментальные интересы безопасности в Арктическом регионе и готовы действовать там либо индивидуально, либо во взаимодействии с другими государствами с целью защиты указанных интересов». В директиве подробно названы меры по защите этих самых интересов: противоракетная оборона и средства раннего предупреждения, развертывание сил и средств ВМС и ВВС для обеспечения стратегических морских перевозок, стратегическое ядерное сдерживание и военно-морское присутствие. Барак Обама этой директивы не отменял, и мы видим, что ее содержание постепенно и настойчиво реализуется на практике. К тому же 10 ноября 2009 года Министерством ВМС США был утвержден стратегический документ под названием «Арктический план действий ВМС».

Продолжается и патрулирование арктических морей американскими атомными ракетными подводными лодками стратегического назначения с ядерным и обычным высокоточным оружием на борту, а также ударными атомными подводными лодками. В частности, в марте 2014 года в Северном Ледовитом океане прошли очередные учения ВМС США под кодовым наименованием «Ледовые учения – 2014» («Ice Exercise 2014», или «ICEX-2014»), в которых приняли участие многоцелевые атомные подводные лодки «Нью-Мексико» типа «Вирджиния» и «Хэмптон» типа «Лос-Анджелес». Представитель командования подводных сил ВМС США на Атлантике кэптен Пол Уайтскарвер в этой связи отметил, что «в соответствии с «Арктическим планом действий» Министерства обороны США подводные силы используют учение «Ice Exercise» для подготовки к отражению широкого спектра угроз и вызовов. Наше присутствие в данном регионе вкупе с подготовкой, которую проходят экипажи наших подводных лодок, принимающих участие в «ICEX-2014», позволяет утверждать, что наши национальные интересы в этом регионе будут оставаться под защитой». Примечательно, что на время данных учений, в которых также принимали участие британские и канадские моряки, ВМС США была сооружена временная ледовая база «Кэмп «Наутилус», названная так в честь первой в мире подводной лодки, покорившей Северный полюс – в ходе подледного плавания.

Закономерный итог такой активности – за последние 5 лет военный контингент западных стран в Арктике был увеличен в несколько раз. 28–29 января 2009 года руководство НАТО провело в Рейкьявике семинар по перспективам обеспечения безопасности на Крайнем Севере, на котором обсуждались вопросы военного планирования с учетом особенностей Арктики. На данном семинаре руководство НАТО открыто признало наличие у блока стратегических интересов в Арктическом регионе. А в 2010 году восемь стран Северного совета, в том числе Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, решили создать совместную Северную боевую группу («Nordic Battle Group») численностью 2200 человек. Плюс к тому в конце января 2011 года в Лондоне состоялся первый Североевропейский саммит с участием политических руководителей Великобритании, Исландии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, где норвежская идея о создании «мини-НАТО» по Скандинавии и Арктике нашла всеобщую поддержку.

Ответная реакция российского военно-политического руководства вполне прогнозируема и ожидаема. Так, на саммите стран Баренцева/Евроарктического региона, который прошел 3–4 июня 2013 года в городе Киркенес, премьер-министр России Дмитрий Медведев четко предостерег зарвавшихся покорителей Арктики: «Мы исходим из того, что всякие новые участники Североатлантического альянса, которые находятся вблизи нашего государства, в конечном счёте все-таки меняют паритет сил, и мы на это вынуждены реагировать». Можно к этому добавить, что реакция может быть и политическая, и экономическая, и, если понадобится, сугубо военная. И здесь уже не до сантиментов – буквально на глазах из арены научного и памятного союзнического сотрудничества в годы Второй мировой войны в последнее время Арктика всё активнее превращается в поле битвы. Пока – политической и экономической, но кто даст гарантию, что ружье, повешенное на стену, в конце концов не выстрелит?

В такой ситуации Москва просто обязана быть готовой к противодействию возможным территориальным угрозам, которые могут возникнуть в Арктике. В частности, в текущем году, по словам министра обороны Сергея Шойгу, здесь будет создана группировка войск, призванная обеспечить военную безопасность и защитить национальные интересы РФ на этой территории. Данную группировку уже успели прозвать «Арктические войска». Идут даже разговоры о создании на северных рубежах нашей страны отдельного стратегического объединения (командования), главной задачей которого станет обеспечение защиты национальных интересов России в Арктике.

Россия, в первые постсоветские годы непродуманно сократившая, причём до неприличных размеров, Северный флот, соединения противовоздушной обороны на Новой Земле, в Архангельске и на Кольском полуострове, бросила на произвол судьбы военные арктические аэродромы и военно-морские базы, погранзаставы, сейчас просто вынуждена наращивать своё военное присутствие в Арктике. Но иного выхода у нас нет. Как говорится, хочешь мира – готовься к войне.

Юрий БАНЬКО, независимый военный эксперт.

ЗАТО г.Североморск.