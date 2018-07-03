Арктика освобождается от мусора

Взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполняют план 2018 года по экологической очистке Арктики в соответствии с графиком.

Отрядом из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации для выполнения задач экологической очистки архипелага Новая Земля (12 ГУМО) - собрано и подготовлено к вывозу 416 тонн (20,8% плана) металлолома. По плану 2000 тонн.

Взводом экологической очистки Центрального военного округа (ЦВО) собрано и подготовлено к вывозу 184 тонны (24,5% плана) металлолома в Норильск. По плану 750 тонн.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, подразделением Восточного военного округа на острове Врангеля собрано и подготовлено к вывозу 17,8 тонны (3% плана) металлолома. По плану 630 тонн.

Кроме сбора металлолома подразделения Минобороны России по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях военного ведомства и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки.

Всего в 2018 году на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, и в 12 ГУ МО РФ для выполнения задач по экологической очистке в Арктике по временным штатно-должностным расчетам сформированы взвода ликвидации экологического ущерба, общей численностью 186 человек.

В 2017 году подразделения экологической очистки Минобороны выполнили план по сбору металлолома в Арктической зоне на 126 процентов. Всего собрано более 5587 тонн из более 4,4 тысячи запланированных, около 3,3 тыс. тонн из них вывезено.