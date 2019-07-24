Арктика подождёт

24 июля должно было состояться заседание Госкомиссии по Арктике под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Повестка заседания достаточно проста: О проекте программы изучения геологических недр Арктической зоны РФ (докладчик замминистра природных ресурсов и экологии тов. Киселёв); О проекте плана развития инфраструктуры СМП (докладчик тов. Рукша); О ходе исполнения указа Президента РФ о создании научно-образовательного центра в АЗРФ (докладчик первый замминистра науки и высшего образования тов. Трубников) и Об исполнении поручений данных Госкомиссией по Арктике от 9 апреля 2019 года (докладчики: замминистра Миндаля тов. Крутиков, замминистра транспорта тов. Цветков, первый замминистра науки и высшего образования тов. Трубников, замминистра просвещения тов. Николаев).

Любопытно, что Госкомиссия при Юрии Трутневе вообще не упоминает работу Госкомиссии при Дмитрии Рогозине. При новой «метле» не проверяется исполнение предыдущих поручений, не используется наработанный опыт. И вообще, такое ощущение, что работа Госкомиссии при Трутневе началась с «чистого листа».

Кроме того, очень интересно было бы узнать итоги данного заседания по четвёртому вопросу. Это как раз на этом заседании Госкомисии было сказано о внесении закона о льготах в Арктике в Госдуму до 1 июля и об улучшении жизни населения в Арктической зоне Российской Федерации.

Но как сообщает tgstat.ru, заседание Госкомиссии перенесли на 25 июля.