Арктика сейчас в тренде - Дмитрий Филиппов

Сегодня в Мурманске открылась международная конференция «Горизонты Арктики» – одно из ключевых событий туриндустрии Мурманской области в 2019 году. В конференции принимают участие туроператоры Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран, а также руководители Российского экспортного центра, ведущие эксперты по работе с туристическими рынками Индии, Вьетнама и Китая.

Приветствуя участников и гостей форума, заместитель главы региона Дмитрий Филиппов отметил, что интерес туристов к арктическому региону и Кольскому Заполярью постоянно растёт.

«Арктика сейчас в тренде, и мы наблюдаем приток туристов, наибольшую долю в котором составляют представители стран Азии. По сравнению с прошлым годом этот поток увеличился в полтора раза. На этой площадке собрались представители туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также России. Желаю вам плодотворной работы, заключения новых контрактов и выработки интересных решений, способствующих развитию туристической отрасли в нашем регионе», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

Главная цель конференции – представить конкретные предложения туриндустрии Мурманской области потенциальным зарубежным партнерам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вывод туриндустрии Заполярья на новые рынки, создание конкурентоспособного турпродукта, продвижение брендовых туристических маршрутов – такие амбициозные задачи поставил перед отраслью губернатор Андрей Чибис.

В рамках деловой программы в формате «road show» предусмотрена презентация конкретных предложений туриндустрии Мурманской области потенциальным зарубежным партнерам. Кроме того, запланирована дегустация блюд Арктической кухни и блюд, адаптированных для азиатских туристов, а также посещение популярных туристических объектов: Териберки, Ловозера, Хибин.

Организаторы конференции – правительство Мурманской области, Центр поддержки экспорта Мурманской области и Туристский информационный центр.