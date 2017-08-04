Арктике нужны ледоколы - много и дорогих

Россия к 2035 году может усилить своё присутствие в Арктическом регионе, увеличив в регионе ледокольный флот, сообщают журналисты газеты «Известия» со ссылкой на пресс-службы МЭР и Минпромторга.

В Минпромторге необходимость страны в атомных ледоколах к 2035 году оценили в восемь судов. «Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Строительство будет осуществляться преимущественно на производственных мощностях судостроительного комплекса «Звезда», - сказали изданию в ведомстве.

Планы по строительству атомных ледоколов содержатся в новой редакции подготовленной МЭР госпрограммы развития Арктики. «Объёмы финансирования и сроки строительства будут определены после предоставления Минпромторгом необходимых обосновывающих документов и материалов. Окончательные решения правительства по вопросу реализации госпрограммы ожидаются не ранее сентября 2017 года», - уточнили в МЭР.

Атомный ледокольный флот имеет широкий круг функций. Помимо обеспечения проектов освоения минеральных ресурсов, это сопровождение северного завоза, каботажных и транзитных перевозок, решение задач национальной безопасности.