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Мурманская область. Арктика31.05.17 16:17

Арктику под постоянный контроль берёт Северный флот

Северный флот будет патрулировать Арктику на регулярной основе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова. Адмирал отметил, что силы Северного флота будут нести постоянное боевое дежурство в районах Северного Ледовитого океана на воде, под водой и в воздухе. Планируется, что регулярное патрулирование начнётся со второй половины этого года.

Кроме того, как подчеркнул Николай Евменов, силами Северного флота будет продолжаться и изучение Арктики.

Напомним, 1 декабря 2014 года в составе ВС РФ было создано объединенное стратегическое командование «Север». Основой нового командования стал Северный флот, выведенный из состава Западного военного округа.

Сейчас арктические войска России вооружаются новейшей техникой, которая специально разрабатывается применительно к условиям Крайнего Севера.

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