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Мурманская область. Арктика22.08.17 12:17

Армейская авиация ЗВО в Арктике выполнила уникальную операцию по доставке груза на внешней подвеске вертолёта

Экипажи боевых вертолетов армейской авиации Западного военного округа выполнили уникальную операцию в Арктике, сообщает пресс-служба округа. Суть её заключалась в воздушной доставке научных грузов на необорудованный берег в условиях Крайнего Севера.

В операции были задействованы тяжёлый транспортный вертолет Ми-26 и два Ми-8. Их экипажи при помощи внешней подвески осуществили транспортировку металлических модулей весом от 7,5 до 10 тонн.

Груз доставлялся с палубы корабля, который стоял на расстоянии 20 километров от берега. Все работы выполнялись беспосадочным способом - приём груза на внешние подвески и его отцепление на берегу совершались при зависании вертолётов.

Транспортировка грузов на подвеске, считается одним из самых сложных видов лётной подготовки, особенно учитывая полёты над морем без визуальной ориентировки по береговой черте.

Для проведения работ экипаж Ми-26 осуществил перелёт к месту выполнения задач своим ходом, преодолев более 1,5 тысячи километров.

Всего в проведении уникальной операции было задействовано до 30 лётчиков и инженерно-технического состава одной из авиационных частей ЗВО дислоцированной в Ленинградской области.

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