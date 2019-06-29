«Армия-2019» - военная мощь Северного флота во всей красе

В ближайшие три дня Североморск будет одной из площадок проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019». Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера выставку современного вооружения, военной и специальной техники открыл командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. На торжественной части мероприятия присутствовали врио главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова.

- Так совпало, что вчера праздновали День молодёжи, сегодня показываем технику, на которой служит молодёжь. Это символично, прослеживается связь города и флота. Не важно гражданский ты человек или носишь погоны, мы все живём в Североморске и защищаем Родину. Быть одной из площадок для проведения масштабного международного мероприятия для Североморска почётно, - отметил врио главы муниципалитета Эдуард Миронов.

Экспозиция развернулась на территории эскадры и Приморской площади. Для североморцев и гостей города будут доступны 13 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», а также 126 образцов вооружения и военной техники. На одном из причалов будет выставлена водолазная техника и оборудование для спасения на море и проведения подводно-технических работ. Каждый желающий сможет сфотографироваться в традиционном водолазном шлеме и примерить на себя трёхболтовое водолазное снаряжение. Водолазы-спасатели Северного флота продемонстрируют свою работу под водой, за которой посетители форума смогут наблюдать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На Приморской площади Североморска уже развёрнуты выставки современной и исторической бронетехники, техники ПВО и беспилотной авиации, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевая кухня с традиционной солдатской кашей.

Выставку техники также можно будет посетить в посёлке Сафоново на территории Музея ВВС Северного флота и гидроаэродрома.

Экспозиции будут работать по воскресенье - с 10 до 18 часов.