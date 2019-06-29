Дню молодёжи в Мурманске отдают центр городаНа дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.06.19 08:15

«Армия-2019» - военная мощь Северного флота во всей красе

В ближайшие три дня Североморск будет одной из площадок проведения Международного военно-технического форума «Армия-2019». Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера выставку современного вооружения, военной и специальной техники открыл командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. На торжественной части мероприятия присутствовали врио главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова.

- Так совпало, что вчера праздновали День молодёжи, сегодня показываем технику, на которой служит молодёжь. Это символично, прослеживается связь города и флота. Не важно гражданский ты человек или носишь погоны, мы все живём в Североморске и защищаем Родину. Быть одной из площадок для проведения масштабного международного мероприятия для Североморска почётно, - отметил врио главы муниципалитета Эдуард Миронов.

Экспозиция развернулась на территории эскадры и Приморской площади. Для североморцев и гостей города будут доступны 13 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», а также 126 образцов вооружения и военной техники. На одном из причалов будет выставлена водолазная техника и оборудование для спасения на море и проведения подводно-технических работ. Каждый желающий сможет сфотографироваться в традиционном водолазном шлеме и примерить на себя трёхболтовое водолазное снаряжение. Водолазы-спасатели Северного флота продемонстрируют свою работу под водой, за которой посетители форума смогут наблюдать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На Приморской площади Североморска уже развёрнуты выставки современной и исторической бронетехники, техники ПВО и беспилотной авиации, пункт отбора граждан на военную службу по контракту и полевая кухня с традиционной солдатской кашей.

Выставку техники также можно будет посетить в посёлке Сафоново на территории Музея ВВС Северного флота и гидроаэродрома.

Экспозиции будут работать по воскресенье - с 10 до 18 часов.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочему местные производители не могут войти в торговые сети, разбирались в Общественной палате Мурманской области
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:05«Вот такие чудеса». Художественный фильм (0+)12:10«Год теленка». Художественный фильм (12+)13:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиЦены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, доллар укрепился только на 3 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратуре г. Полярные Зори приходится «бодаться» с «КолАтомЭнергоСбыт», чтобы защитить права добросовестных потребителей услуг «гарантирующего» поставщика электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 219 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика