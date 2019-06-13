Армия начинается с военкоматов

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и сенатор Татьяна Кусайко посетили городские пункты военного комиссариата города Мурманска Мурманской области. В ходе рабочей поездки участники ознакомились с работой военно-врачебной комиссии, обсудили проблемы с материальной базой, оценили техническое состояние помещений.

Прозвучало, что ремонт в зданиях проводился ещё в советские времена. За это время не раз возникали аварийные ситуации. В частности, в период сезонных осадков протекает крыша управления военкомата.

Медицинские специалисты заострили внимание на проблемах нехватки кадров и плохого медицинского оснащения.

В ходе осмотра Сергей Дубовой отметил, что помещения морально устарели, необходим капитальный ремонт: «Важно, чтобы и специалистам, и новобранцам было комфортно здесь находиться».

Татьяна Кусайко подчеркнула, что отделение военного комиссариата Мурманска на проспекте Ленина, 53 находится в плачевном состоянии: «Работы по ремонту внутренних помещений не проводились совсем. Кабинеты совершенно непригодны для нормальной работы военно-врачебной комиссии».

Подводя итоги встречи, Сергей Дубовой подчеркнул, что престиж воинской службы в нашей стране в последние годы повысился, сегодня молодые люди не только с готовностью идут в армию, но часто остаются в вооруженных силах, заключая контракт, и в этом есть большая заслуга военных комиссариатов, их правильной и грамотной работы. А для этого необходимо создавать все условия для прохождения нормальной, комфортной службы.