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Мурманская область. Арктика19.01.18 07:00

Артефакты блокадного Ленинграда представлены на выставке в музее

В областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Всё для Победы», посвящённой 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Выставка организована совместно с Санкт-Петербургскими музеем хлеба и Историко-литературным музеем «Вася Теркин». Здесь представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции филокартиста Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942-м и 1944-м годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции работ художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде. Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» Санкт-Петербурга представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской блокады. Санкт-Петербургский музей хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о жизни осаждённого города. Для выставки был испечен кусочек хлеба по особой рецептуре изготовления блокадного хлеба.

Выставка «Всё для Победы» – важное звено в цепочке памяти, подчеркнула на открытии выставки глава региона Марина Ковтун.

«Увидеть снимки и воссозданные интерьеры той поры, письма ленинградцев, хлебные карточки, даже настоящий кусочек хлеба, испечённый по блокадному рецепту, – это производит сильное впечатление. Ведь любой из нас способен «примерить» на себя блокадный быт и задуматься – а каково это? И когда мы осознаём, что в этом аду люди сохраняли разум и достоинство, защищали город, спасали культурные ценности, трудились и даже играли концерты и спектакли, – это действует сильнее, чем сотни слов», – сказала Марина Ковтун.

На открытии выставки также присутствовали воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, волонтёры Победы, студенты, ветераны – члены Мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». За чашкой чая ветераны поделились с губернатором, нахимовцами и волонтёрами своими воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде.

 

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