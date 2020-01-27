Артём Долгов – око губернатора Мурманской области

Сегодня традиционное заседание областного правительства началось с кадрового вопроса. Новое управление по реализации антикоррупционной политики возглавил Артём Николаевич Долгов.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задача руководителя нового ведомства, «чётко мониторить и контролировать, предупреждать любые ситуации, связанные с возможными нарушениями министров, вице-губернаторов и руководителей органов местного самоуправления».

Отметим, что управление по реализации антикоррупционной политики, созданное в Мурманской области, напрямую подчиняется губернатору.

Ранее Артём Долгов работал в аппарате Управления МВД России. Губернатор отметил, что работает с Долговым давно.

Как сообщает управление по взаимодействию со СМИ, Артём Николаевич Долгов родился в 1978 году. С отличием окончил Чебоксарский филиал Юридического института МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2016 году получил диплом магистра по направлению подготовки «Менеджмент» в Академии управления МВД России.

Вся трудовая деятельность связана с органами внутренних дел: начал службу следователем следственного отдела ОВД Калининского района г. Чебоксары, работал в различных подразделениях МВД по Чувашской Республике, в 2018 году назначен старшим инспектором Управления организации дознания МВД РФ.

Награждён медалью «За доблесть в службе», медалями «За отличие в службе» трёх степеней и Почетной грамотой МВД РФ.

Женат. Воспитывает двоих детей.