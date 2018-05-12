Артист Мурманского областного театра кукол Владимир Пьянков награжден Почетной грамотой Президента РФ

Артист-кукловод, заведующий художественно-постановочной части Мурманского областного театра кукол Владимир Владимирович Пьянков награжден Почетной грамотой Президента РФ «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Сегодня в репертуарном листе Владимира Пьянкова больше 120 ролей, в более чем 60 спектаклях.

Работа В. В. Пьянкова в театре это – «три в одном» – актер, заведующий художественно-постановочной частью и мастер по изготовлению декораций. Декорации практически всех спектаклей текущего репертуара театра сделаны руками В. В Пьянкова.

Актер профессионально работает с куклой, постоянно ищет новые выразительные средства в работе. У Владимира Владимировича есть одно уникальное свойство: он удивительно тонко и точно чувствует куклу, в его техничных руках она становится живой, подвижной, выразительной, пластичной. Виртуозное, магическое оживление приводит как юного, так и взрослого зрителя в абсолютный восторг.