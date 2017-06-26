Артист РФ Владимир Пьянков закрыл здание Мурманского областного театра кукол на большой замок

25 июня артисты Мурманского областного театра кукол вместе с юными зрителями отпраздновали завершение 84-го театрального сезона. В фойе театра перед спектаклем «Королевские зайцы» для маленьких гостей актеры провели яркую и насыщенную мероприятиями развлекательную программу - исполнение детских песен под гитару, аквагрим и изготовление рукописной открытки о любимом городе. Даже суровая мурманская погода в этот день смиловалась над северянами и подарила участникам праздника кусочек своего тепла. На улице ребята рисовали на асфальте, а после спектакля запустили в небо воздушные шары, как напоминание об уходящем сезоне. В заключение мероприятия заслуженный артист РФ Владимир Пьянков закрыл здание на большой замок.

Юбилейный 85-й сезон станет не менее значимым и интересным. Театр откроет свои двери 23 сентября, а приобрести билеты на предстоящие спектакли можно будет уже с 21 августа.

В уходящем сезоне репертуар театра пополнили четыре новые постановки для детей. Первыми стали спектакли «Сказки Бабушки Зимы» (режиссер – Никита Шмитько, художник – Андрей Запорожский (г.Санкт-Петербург), и «Красная шапочка» (режиссер – Николай Боровков, художник – Ольга Преснякова (г.Мурманск). Затем состоялась премьера спектакля «Госпожа Метелица», для создания которого в Мурманск приезжали московский режиссер Влад Костин и художник-постановщик Светлана Рыбина. В завершение театрального сезона Мурманский областной театр кукол подарил юным северянам новый спектакль «Гадкий утёнок», режиссером которого стал Петр Васильев (г.Петрозаводск), художником – Алевтина Торик (г.Санкт-Петербург).

Для взрослых состоялся музыкальный спектакль-концерт «Жизнь как песня», созданный артисткой Екатериной Ефремовой. После премьеры руководством театра было принято решение о включении постановки в основной репертуар театра. Также в 2017 году с аншлагом прошёл творческий вечер Сергея Дмитриевича Репина «На актерском чердаке».

Мурманский областной театр кукол в 84-м театральном сезоне стал обладателем трёх грантов. На постановку спектакля «Как Дед Мороз на свет появился» областному театру кукол был выделен грант губернатора Мурманской области в размере 150 тысяч рублей. Реализация проекта запланирована на ноябрь-декабрь 2017 года. В апреле текущего года театр кукол Мурманска получил от Союза театральных деятелей России 250 тысяч рублей на постановку спектакля «Гадкий утёнок». Из 210 заявок, гранты получили 43 соискателя.

На основании распоряжения президента РФ театру кукол столицы Заполярья был присуждён грант в размере 1 млн рублей. В рамках реализации проекта планируется создание спектакля на основе сказок, преданий и традиций коренных жителей Мурманской области – народа саами и проведение гастролей по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области.

Уходящий театральный сезон был насыщен яркой гастрольной деятельностью. В сентябре-октябре Мурманский областной театр кукол провёл длительные и крайне разнообразные гастроли по самым дальним уголкам Заполярья в рамках проекта «Золотой ключик к Мурманской области» при поддержке правительства РФ. Финансовая поддержка правительства РФ позволила значительно расширить географию гастрольной деятельности театра, укрепить и наладить не только профессиональные, но и дружеские связи с сельскими и поселковыми учреждениями культуры, а также увеличить зрительскую аудиторию театра.

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне театр провёл гастроли по городам Мурманской области со спектаклем «Горькая память войны». Артисты Мурманского областного театра кукол посетили Заполярный, Никель, Апатиты, Африканду, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Кандалакшу. Всего спектакль посмотрели более 2000 жителей Заполярья.

В мае-июне текущего года состоялись обменные гастроли Мурманского областного тетра кукол и Котласского драматического театра. Архангельские артисты показали мурманчанам спектакль для взрослых «Айседора» и спектакль для детей «Не хочу быть собакой». В Котлас труппа областного театра кукол привезла детские спектакли «Заяц, лиса и петух» и «Все кувырком».