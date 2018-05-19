Артисты драмтеатра «Мотес» из Полярного представят в Заозерске спектакль «Земля такая огромная, а жизнь - не очень»

20 мая в 15.00 на сцене Центра культуры и библиотечного обслуживания города Заозёрска (г. Заозерск, пер. Школьный, д. 6) артисты драматического театра «Мотес» из Полярного представят спектакль «Земля такая огромная, а жизнь - не очень» по пьесе Аси Волошиной «Анна Франк».

Еврейская девочка Анна Франк вела дневник на протяжении двух лет. Там было всё — переживания, радости, обиды, первая влюбленность. А еще - постоянный страх. Два долгих года семья Франков скрывалась на чердаке офисного здания от нацистских оккупантов, лютовавших в Нидерландах, а с ними — семья Ван Даанов и Доктор Дюссель. Две семьи проживают два года в тайном убежище в центре оккупированного фашистами Амстердама.

Финал спектакля трагичен, но жизнь героев, вопреки всему не лишена юмора и оптимизма. Обитатели убежища проходят длинный духовный путь и оказываются готовыми и к жизни, и к смерти.