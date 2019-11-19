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Мурманская область. Арктика19.11.19 09:30

Артисты драмтеатра Северного флота покажут новый спектакль «Туман над заливом» на конкурсе «Звёздная маска»

Труппа драмтеатра Северного флота отправилась в Москву на V открытый фестиваль драматических театров Минобороны России «Звёздная маска». В ходе конкурсной программы флотские артисты покажут новый спектакль главного режиссёра Александра Шарапко «Туман над заливом», премьера которого состоялась 26 октября в рамках празднования 75-летия разгрома гитлеровских войск в Заполярье и освобождении Северной Норвегии.

«Туман над заливом» – одна из немногих пьес Исидора Штока о Севере, о Мурманске и его жителях. Это история о судьбах военного летчика и его близких, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны. Важное место в спектакле занимает военный Мурманск, который называли «северным Сталинградом» за масштаб разрушений от налётов фашистской авиации и героизм жителей города.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  Москве артисты театра Северного флота не только примут участие в конкурсе театральных спектаклей, но и других творческих конкурсах, импровизациях, мастер-классах, семинарах и круглых столах с приглашением ведущих театральных деятелей, драматургов, критиков, режиссёров и актёров.

В конце ноября артисты вернутся в Мурманск и продолжат свою творческую деятельность. 30 ноября в Драмтеатре Северного флота состоится показ весёлый музыкальный спектакль «Шампанского». Он поставлен режиссёром Юрием Сергиенко по двум пьесам-шуткам Антона Чехова «Предложение» и «Медведь» и рассказывает о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми.

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