Артисты кукольного театра «Маленькая страна» из Мончегорска примут участие в акции «Театральный десант-2018»

Сегодня в 16.00 на сцене Дома культуры поселка Африканда (п. Африканда, ул. Советская, д. 8) артисты самодеятельного кукольного театра «Маленькая страна» из Мончегорска (руководитель – Ольга Натальчук) представят сказку «Непослушные малыши» по пьесе Киры Черкасской и Андрея Князькова «Сказка для непослушных медвежат» по мотивам сказки Василия Белова.

«Сказка для непослушных медвежат» — это удивительный спектакль. В нём под незамысловатым сюжетом о детенышах-зверях скрывается волнующая тема отцов и детей. Дети, пришедшие на спектакль, поймут не только то, что нужно всегда слушаться родителей. Создатели постановки постарались донести до малышей еще одну очень важную мысль: родители любят их и принимают такими, какие они есть, не смотря ни на что!

Самодеятельный театр кукол «Маленькая страна» существует с осени 2009 года. За это время было поставлено множество авторских и народных сказок, которые полюбились зрителю. Коллектив театра с радостью дарит новые встречи с искренними и трогательными кукольными героями. На представлениях коллектива дети получают уроки мудрости и доброты, а взрослые могут вновь встретиться с детством.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.