Артисты Мурманского областного драматического театра покажут жителям посёлка Мурмаши комедийный детектив

21 марта на сцене Дома культуры «Мурмаши» зрители увидят «Сочельник в Манхэттене», спектакль в 2-х действиях, поставленный по пьесе Вячеслава Денисова.

Жизнь полна неожиданностей. Кори, успешный адвокат, главная героиня пьесы, вряд ли могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, киллером и странной семейной парой.

Перипетии детективного сюжета привносят остроту в действие и создают атмосферу, которая обнажает чувства, разрушает тайны. Здесь трагедии, переживания, конфликты, боль потерь и поиск счастья, любви…

Эта необычная ночь изменяет жизнь героев истории, ведь в Рождество исполняются самые несбыточные желания и смелые мечты.

- Мы порой все встречаем свою судьбу на дороге, по которой от судьбы бежим, и любовь может прийти при совершенно не предполагающих это событие обстоятельствах, – считает автор пьесы.

Режиссер-постановщик – и.о. главного режиссера театра Никита Ковалев. В спектакле заняты артисты: Юлия Денежкина, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Алексей Худяков.