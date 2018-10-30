Артисты Мурманского областного театра кукол отправятся на гастроли в город Сыктывкар

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты Мурманского областного театра кукол отправятся в столицу Республики Коми - город Сыктывкар. 3 и 4 ноября 2018 года на сцене Академического театра драмы им. Виктора Савина актеры из Мурманска покажут спектакли «Красная шапочка», «Королевские зайцы» и «Пряничный человечек» Столицу Заполярья в Сыктывкаре представят: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Сергей Репин, Денис Савельев.

Мурманский областной театр кукол покажет лучшие спектакли! Спектакль «Королевские зайцы» принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри» и получили награду «За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля». Спектакль активно гастролирует не только по городам Заполярья, но и с успехом проходит в других регионах России. Весной текущего года постановку посмотрели жители города Тамбов, туда Мурманские артисты приехали в рамках обменных гастролей с Тамбовским государственным театром кукол. Спектакль поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам.

«Красная шапочка» с успехом собирала аншлаги во время новогодней кампании театра 2016-2017 года. Весной текущего года спектакль увидели жители города Тамбов, а уже летом, в июне, спектакль принимал участие в V Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» (г. Котлас, Архангельская область).

Спектакль со «вкусным» названием «Пряничный человечек» знаком и любим маленьким мурманчанам с 2012 года. Сюжет американской сказки отчасти напоминает русскую народную сказку «Колобок», но на самом деле - история немного другая! Малышей ожидает встреча с пряничным человечком, культовым рождественским персонажем американского фольклора, - веселым, забавным, озорным.

Актеры из Сыктывкара приезжали в столицу Заполярья в начале октября с постановками «Трям! Здравствуйте!» и «Вождь краснокожих», которые вызвали у юных северян настоящий восторг!