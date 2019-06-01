Мурманская область. Арктика01.06.19 08:10
Артисты Мурманского областного театра кукол представили спектакль «Гадкий утёнок» на международном фестивале
26 мая в рамках Международного фестиваля театров кукол «Формат Вольховского» воронежские зрители увидели постановку Мурманского театра кукол «Гадкий утёнок».
I Международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского» проходил в Воронеже с 20 по 26 мая. В программу были включены показы лучших постановок для детей и взрослых ведущих профессиональных театров кукол из России, Франции, Белоруссии. Спектакли проходили на площадке Воронежского театра кукол «Шут». В рамках фестиваля прошли и многочисленные мастер-классы.
Критики, зрители и гости фестиваля тепло восприняли мурманскую постановку, подтверждение тому – многочисленные восторженные отзывы о работе заполярных кукольников и искренние слова благодарности.
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