Артисты Мурманского областного театра кукол представили спектакль «Гадкий утёнок» на международном фестивале

26 мая в рамках Международного фестиваля театров кукол «Формат Вольховского» воронежские зрители увидели постановку Мурманского театра кукол «Гадкий утёнок».

I Международный фестиваль театров кукол «Формат Вольховского» проходил в Воронеже с 20 по 26 мая. В программу были включены показы лучших постановок для детей и взрослых ведущих профессиональных театров кукол из России, Франции, Белоруссии. Спектакли проходили на площадке Воронежского театра кукол «Шут». В рамках фестиваля прошли и многочисленные мастер-классы.

Критики, зрители и гости фестиваля тепло восприняли мурманскую постановку, подтверждение тому – многочисленные восторженные отзывы о работе заполярных кукольников и искренние слова благодарности.