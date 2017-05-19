Мурманская область. Арктика19.05.17 13:28
Артисты Мурманского областного театра кукол провели благотворительный спектакль в посёлке Минькино
18 мая труппа Мурманского областного театра кукол побывала в посёлке Минькино и провела там благотворительный спектакль «Колобок».
Площадкой для выступления артистов стала коррекционная школа-интернат. Ребята веселились вместе с актёрами и напевали с ними задорные песни из спектакля.
Мурманский областной театр кукол считает одной из главных задач проведение спектаклей на безвозмездной основе для деток, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году артисты порадовали своими выступлениями воспитанников мурманского Дома ребёнка и жителей поселка Африканда.
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