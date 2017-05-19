Артисты Мурманского областного театра кукол провели благотворительный спектакль в посёлке Минькино

18 мая труппа Мурманского областного театра кукол побывала в посёлке Минькино и провела там благотворительный спектакль «Колобок».

Площадкой для выступления артистов стала коррекционная школа-интернат. Ребята веселились вместе с актёрами и напевали с ними задорные песни из спектакля.

Мурманский областной театр кукол считает одной из главных задач проведение спектаклей на безвозмездной основе для деток, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году артисты порадовали своими выступлениями воспитанников мурманского Дома ребёнка и жителей поселка Африканда.