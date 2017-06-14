Артисты Мурманского областного театра кукол вернулись с обменных гастролей, сорвав аплодисменты и аншлаг в Котласе

Гастроли Мурманского областного театра кукол завершились в Котласе. Артисты из столицы Заполярья представили архангелогородцам спектакли для детей «Заяц, лиса и петух» и «Все кувырком».

Начались гастроли со спектакля «Все кувырком» по мотивам сказки Дональда Биссета. На эту постановку были раскуплены все билеты, так что можно отметить, что у юных зрителей Котласа она вызвала большой интерес. После этого артисты Мурманского областного театра кукол выходили на сцену Котласского драматического театра со спектаклем «Заяц, лиса и петух», который ещё в 1993 году поставил заслуженный деятель искусств РФ Н. Боровков. На этой постановке в зале драмтеатра Котласа также был аншлаг.

Всего мурманчане показали в Котласе 6 спектаклей. Около 900 архангельских зрителей аплодировали заполярным актерам Денису Савельеву, Тамаре Лашиной и Анне Недашковской.

Заполярные кукольники выступают на сцене Котласского драматического театра не впервые. В 2016 году в Котласе проходил IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам», в котором участвовала труппа Мурманского театра кукол.

А в это время зрителям Мурманска выпала уникальная возможность познакомиться с творчеством котласских театралов. В рамках обменных гастролей в столицу Заполярья приехали артисты Котласского драматического театра и показали на сцене областного театра кукол постановку для юных зрителей «Не хочу быть собакой» и спектакль для взрослых «Айседора».