Артисты Мурманского областного театра кукол везут «Гадкого утёнка» на международный фестиваль «Белгородская забава»

С 22 по 27 сентября в Белгороде состоится VIII Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава». Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей СТД РФ, управление культуры Белгородской области, Фонд содействия театральному искусству и развитию детского театрального творчества. «Белгородская забава» – это известнейший международный фестиваль мастеров кукол, организуемый Белгородским театром кукол.

Артисты Мурманского областного театра кукол представят на фестивале спектакль Петра Васильева «Гадкий утёнок». Это знакомая с детства сказка, которая оживает на театральной сцене, перемещая зрителей на Птичий двор в Датской глубинке. Главный герой – Гадкий утенок с самого рождения сталкивается с множеством трудностей, непониманием и неприятием. Эта постановка учит любви и великодушии, необходимости оставаться собой и бороться, даже когда опускаются руки. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Дмитриева и Иван Песнев.

В Белгороде спектакль мурманских кукольников увидят 26 сентября.

Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» основан в 1995 году и его первоочередной целью являлось сохранение творческих контактов и лучших традиций кукольных театров славянских народов (России, Украины, Беларуси).

Цель фестиваля – активизация развития искусства театра кукол, сохранение и пропаганда лучших образцов искусства театра кукол, поиск новых течений. Участники фестиваля обменяются опытом, познакомятся с наиболее значимыми работами профессиональных театров.

Участниками фестиваля являются лучшие профессиональные государственные и негосударственные театры кукол из Российской Федерации и других стран, чьи спектакли были выбраны организационным комитетом после предварительного просмотра. В конкурсной программе фестиваля участвуют кукольные спектакли, созданные для разных возрастных категорий. Предпочтение отдается спектаклям, основанным на классических народных или авторских сюжетах, и спектаклям для детей.