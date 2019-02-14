Артисты Мурманской облдрамы едут в Оленегорск со «Спиннингом»

15 февраля артисты Мурманской облдрамы привезут в Оленегорск искрометную постановку режиссёра Евгения Зайда. Димон, сорокалетний мужчина, наконец устроился на работу. И свой первый заработок, с подачи приятеля Сереги, оставляет в футбольном тотализаторе, конечно, рассчитывая на выигрыш. Но уверенность в правильности содеянного улетучивается сразу, как он только осознает, что денег нет, а дома его с долгожданной получкой ждут жена и дочь. К тому же жена собиралась накрыть «поляну», чтобы поблагодарить Серегу, он помог с работой.

Дальнейшие события происходят уже в доме Димона, в теплой компании родных и друзей за накрытым столом. Он признается, что поставил на футбол, на то, что «Зенит» выиграет… Реакция жены на этот поступок мужа предсказуема… Здесь и угроза жизни нашему герою, и ужас потери семьи, дома, и… Но в этой истории все может обернуться совсем иначе… Если «Зенит» выиграет.

Хозяева и гости застыли у телевизора.

Честно, больно, с юмором… и с надеждой. Очень современная история.