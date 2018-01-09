Артисты народного самодеятельного цирка «Комплимент» стали лауреатами международного фестиваля «Слияние культур»

В начале января народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова принимал участие в XХIV Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Слияние культур» проекта «Салют талантов» в Казани.

На конкурсе заполярные цирковые артисты показали высокое мастерство и профессионализм: в номинации «Оригинальный жанр, цирковое искусство» в старшей возрастной категории Илья Иванов завоевал диплом Лауреата 1 степени, а Всеволод Елисеев – диплом Лауреата 2 степени.

Руководитель цирка «Комплимент» Татьяна Савельева награждена благодарственным письмом оргкомитета фестиваля за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны. За проявленное мастерство в области циркового искусства творческое объединение «Салют талантов» номинировало Илью Иванова на получение детско-юношеской премии «Масочка», вручение которой пройдет в Санкт-Петербурге.